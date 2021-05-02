Mayıs 1000 TL pandemi sosyal yardımı başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! e-Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

PANDEMİ DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, memur ve esnaf için alınan kararlar ve sağlanacak yeni destekleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor." dedi.