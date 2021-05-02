Mayıs 1000 TL pandemi sosyal yardımı başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! e-Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

Kovid-19 salgınında ilk uygulanan ve kesintisiz olarak fazları devam eden ekonomik yardım paketi "Pandemi 1000 TL sosyal destek ödemeleri" tam kapanma süreciyle birlikte yeniden gündem oldu. E-devlet ile yapılan sosyal destek başvuru sonuçları yine aynı sayfa üzerinden kimlik doğrulaması sonrası öğrenilebiliyor. Bakanlık tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, 1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Aşağıda, E-devlet ile 3. faz 1000 TL sosyal yardım parası, bir başka deyişle pandemi destek ödemesi başvurusu adımları yer almaktadır.