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Haberler Galeri Mayıs 1000 TL pandemi sosyal yardımı başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! e-Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 01.05.2021 23:50 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 00:23

Mayıs 1000 TL pandemi sosyal yardımı başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! ile 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

Kovid-19 salgınında ilk uygulanan ve kesintisiz olarak fazları devam eden ekonomik yardım paketi " sosyal destek ödemeleri" tam kapanma süreciyle birlikte yeniden gündem oldu. ile yapılan sosyal destek başvuru sonuçları yine aynı sayfa üzerinden kimlik doğrulaması sonrası öğrenilebiliyor. Bakanlık tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, 1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Aşağıda, E-devlet ile 3. faz 1000 TL sosyal yardım parası, bir başka deyişle pandemi destek ödemesi başvurusu adımları yer almaktadır.

Mayıs 1000 TL pandemi sosyal yardımı başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! e-Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs salgın sürecinde fazlar halinde başvuru ve ödemesi yapılan 1000 TL sosyal yardım paketleri devam ediyor. Kovid salgınının getirdiği olumsuzlukları en az düzeye indirmek için açıklanan paketler arasında yer alan 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları yine E Devlet platformu ile sorgulanabiliyor Tarihler, 1000 TL sosyal yardım başvurusunda bulunan vatandaşların T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenmekte. Öte yandan Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir başvuru sırası sınırlandırması olmaksızın her vatandaşın başvuru yapabileceği paylaşıldı. Bakanlık tarafından paylaışılan tüm bu bilgiler ışığında, 1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılıyor, şartlar neler ve kimler alabilir? Aşağıda, 2 Mayıs 2021 ile 3. faz sosyal yardım parası sonuç sorgulama ekranı yer alıyor.

Mayıs 1000 TL pandemi sosyal yardımı başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! e-Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

PANDEMİ DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, memur ve esnaf için alınan kararlar ve sağlanacak yeni destekleri açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor." dedi.

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Mayıs 1000 TL pandemi sosyal yardımı başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! e-Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI 2021

"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Mayıs 1000 TL pandemi sosyal yardımı başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! e-Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

Mayıs 1000 TL pandemi sosyal yardımı başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! e-Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

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