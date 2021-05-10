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Haberler Galeri Mayıs ayı e-Devlet 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 1100 TL sosyal yardım parası pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?
Giriş Tarihi: 10.05.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 09:20

Mayıs ayı 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 1100 TL sosyal yardım parası pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?

Kabine kararı sonrası alınan tam kapanmada son haftaya girilirken, sosyal yardım programı kapsamında koronavirüs tedbirlerinden ekonomik olarak etkilenen 2 milyonu aşkın vatandaşa verileceği kamuoyuna duyuruluşmuştu. İhtiyaç sahibi olan pek çok vatandaş, ekranı üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. 1100 TL başvurusu yapacak olanlar, "e-Devlet ile sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 1000 TL sosyal yardım başvuru adımları ile ilgili Bakanı detayları kamuoyuna duyurmuştu.

Mayıs ayı e-Devlet 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 1100 TL sosyal yardım parası pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?

1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama işlemi, salgının erken dönemlerinden bu yana en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TC kimlik numarası son hanesine göre başvuruların alındığı ve farklı fazlar halinde ödemelerin hapıldı 1100 TL sosyal yardım parası ödemeleri devam ediyor. Özellikle tam kapanma süreci ile birlikte "pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?" sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Mayıs ayı 1100 TL pandemi destek ödemeleri ve e-devlet ile başvuru ve sonuç sorgulama...

Mayıs ayı e-Devlet 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 1100 TL sosyal yardım parası pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?

NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını bildirdi. Bakan Yanık, söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtti. Program ile gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

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Mayıs ayı e-Devlet 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 1100 TL sosyal yardım parası pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?

1100 TL SOSYAL YARDIM DESTEK PARASI BAŞVURU VE SONUÇ EKRANI!

1100 TL pandemi destek başvuru sonuçları ile ilgili son gelişmeler milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak Bakanı , "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi. başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına ödemelerin yapılacağı bakanlık tarafından açıklandı.

Mayıs ayı e-Devlet 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 1100 TL sosyal yardım parası pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?

BAYRAMA KADAR TESLİM EDİLECEK

Öte yandan bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri ramazan bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.

Bakanı , 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 lira tutarında nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Mayıs ayı e-Devlet 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 1100 TL sosyal yardım parası pandemi desteği ne zaman ödenecek ve başvuru şartları nedir?

2 MİLYON HANE

2 milyonu aşkın haneye 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi yapılacak.

Bakanı Yanık, tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi.

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