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Haberler Galeri Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Bakan Mehmet Şimşek: Kalıcı düşüş haziranda başlayacak
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 10:26

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Bakan Mehmet Şimşek: Kalıcı düşüş haziranda başlayacak

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "En kötüsü geride kaldı. Kalıcı düşüş haziranda başlayacak" dedi.

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Bakan Mehmet Şimşek: Kalıcı düşüş haziranda başlayacak

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti. Öte yandan Bakan Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Bakan Mehmet Şimşek: Kalıcı düşüş haziranda başlayacak

TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte veriler şöyle:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %75,45, aylık %3,37 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

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Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Bakan Mehmet Şimşek: Kalıcı düşüş haziranda başlayacak

'KALICI DÜŞÜŞ HAZİRANDA BAŞLAYACAK'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"En kötüsü geride kaldı!

Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz.

Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek.

Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak.

Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek.

Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Bakan Mehmet Şimşek: Kalıcı düşüş haziranda başlayacak

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,80 ile eğitim oldu.

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Bakan Mehmet Şimşek: Kalıcı düşüş haziranda başlayacak

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu.

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