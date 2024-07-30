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Haberler Galeri MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT psikolojik sınırın altına sarktı! İndirim geliyor mu? 30 Temmuz 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 30.07.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 10:04

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT psikolojik sınırın altına sarktı! İndirim geliyor mu? 30 Temmuz 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan BRENT, psikolojik sınırının altına sarktı. Araç sahipleri BRENT'te gerileme devam ederken 2. bir indirim gelecek mi merak ediyor. Geçtiğimiz hafta düşüşlerden kaynaklı mazot fiyatı için indirim gelmişti. Peki yeni haftada akaryakıt fiyatları için sektör temsilcilerinden açıklama geldi mi? İşte 30 Temmuz 2024 mazot ve benzin fiyatı ile birlikte tüm merak edilenler...

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT psikolojik sınırın altına sarktı! İndirim geliyor mu? 30 Temmuz 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Mazot ve benzin fiyatı, BRENT'teki düşüşlerden sonra geriledi mi? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İndirim geliyor mu? Araç sahipleri bu sorulara yanıt arıyor. İşte cevapları...

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT psikolojik sınırın altına sarktı! İndirim geliyor mu? 30 Temmuz 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

MAZOT VE BENZİN FİYATI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN BRENT 80 DOLARIN ALTINDA

Akaryakıt fiyatları, motorine gelen indirim ile geçtiğimiz hafta geriledi. BRENT'teki düşüşten kaynaklı yaşanan indirim sonrası petrol fiyatları düşmeye devam etti. Brent petrol psikolojik sınırı olan 80 doların altına sarkarken araç sahipleri 2. indirim gelecek mi merak ediyor.

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MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT psikolojik sınırın altına sarktı! İndirim geliyor mu? 30 Temmuz 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 45,1 TL
Mazot fiyatı: 43,54 TL

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT psikolojik sınırın altına sarktı! İndirim geliyor mu? 30 Temmuz 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

ANKARA

Benzin fiyatı: 45,7 TL
Mazot fiyatı: 44,17 TL

MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT psikolojik sınırın altına sarktı! İndirim geliyor mu? 30 Temmuz 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

İZMİR

Benzin fiyatı: 46,15 TL
Mazot fiyatı: 44,67 TL

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