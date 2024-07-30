Giriş Tarihi: 30.07.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
10:04
MAZOT, BENZİN FİYATI SON DAKİKA: BRENT psikolojik sınırın altına sarktı! İndirim geliyor mu? 30 Temmuz 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
Benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan BRENT, psikolojik sınırının altına sarktı. Araç sahipleri BRENT'te gerileme devam ederken 2. bir indirim gelecek mi merak ediyor. Geçtiğimiz hafta düşüşlerden kaynaklı mazot fiyatı için indirim gelmişti. Peki yeni haftada akaryakıt fiyatları için sektör temsilcilerinden açıklama geldi mi? İşte 30 Temmuz 2024 mazot ve benzin fiyatı ile birlikte tüm merak edilenler...