Mega projede tarih belli oldu! Seyahat süresi 2 saate düşüyor! İlk defa burada kullanıldı

ANKARA-SİVAS HIZLI TREN HATTI İLE BİRLİKTE DEMİR YOLU AĞI 13 BİN 896 KİLOMETREYE ULAŞT

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, 2003 yılından itibaren bir devlet politikası olarak demir yollarının yeni bir anlayışıyla ele alındığını, son 20 yılda demir yollarına 370 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını ve ulaştırma yatırımları içerisinde demir yollarına ayrılan payın yüzde 60'ın üzerine çıktığını söyledi.

Yüksek hızlı tren işletmeciliğine geçilmesiyle şehirlerin ekonomik ve sosyal hayatında önemli değişimler meydana geldiğini belirten Pezük, bugün itibarıyla Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı da dahil edildiğinde 13 bin 896 kilometrelik demir yolu ağının bulunduğunu vurguladı.

'YHT HATLARI 13 İLDE VATANDAŞLARA EKONOMİK, HIZLI VE KONFORLU SEYAHAT ETME İMKANI SAĞLADI

Pezük, toplam 2 bin 228 kilometre hızlı tren hattında ise hızlı tren işletmeciliğini başarılı bir şekilde yürüttüklerinin altını çizerek, hızlı trenler ile 13 ile ulaşarak bugüne kadar 72,2 milyon vatandaşa ekonomik, hızlı ve konforlu seyahat etme imkanı sağladıklarını, TCDD ailesi olarak bunun gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.