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Haberler Galeri Mega projede tarih belli oldu! Seyahat süresi 2 saate düşüyor! İlk defa burada kullanıldı
Giriş Tarihi: 20.04.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 12:19

Mega projede tarih belli oldu! Seyahat süresi 2 saate düşüyor! İlk defa burada kullanıldı

"Türkiye'nin Mega Projeleri" arasında yer alan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalarda sona gelindi. 26 Nisan'da düzenlenecek açılış töreninde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta ilk seferi gerçekleştirecek. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren'i saatte 250 km hızla gidecek ve güzergah boyunca toplamda 8 durağı olacak.

Fatma Nur AKKİŞİ
Mega projede tarih belli oldu! Seyahat süresi 2 saate düşüyor! İlk defa burada kullanıldı

26 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, Ankara ile Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürürken 12 saat olan seyahat süresini 2 saate, Ankara ile Yozgat arasındaki seyahat süresini de 1 saate düşürecek.

Mega projede tarih belli oldu! Seyahat süresi 2 saate düşüyor! İlk defa burada kullanıldı

ANKARA, KIRIKKALE, YOZGAT VE SİVAS İLLERİNDEN GEÇECEK

Güzergah boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere toplamda 8 durağı olan yüksek hızlı tren hattının toplam maliyeti 10 milyar lira olduğu öğrenildi. Yüksek hızlı tren hattının eğitim, turizm ve sanayi alanında da şehre katma değer sağlaması hedefleniyor.

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Mega projede tarih belli oldu! Seyahat süresi 2 saate düşüyor! İlk defa burada kullanıldı

2009'DAN BU YANA 5 YHT HATTI AÇILDI

Türkiye, yüksek hızlı tren teknolojisiyle 2009 yılında Ankara-Eskişehir Hattı'nın işletmeye alınması ile tanıştı. Daha sonra bu hattı, 2011 yılında Ankara-Konya, 2013 yılında Eskişehir-Konya, 2014 yılında Ankara-İstanbul ve Konya- İstanbul hatlarının devreye alınması takip etti. Son olarak 2022 yılı ocak ayında Konya-Karaman Hattı da hizmete sunuldu.

Mega projede tarih belli oldu! Seyahat süresi 2 saate düşüyor! İlk defa burada kullanıldı

ANKARA-SİVAS HIZLI TREN HATTI İLE BİRLİKTE DEMİR YOLU AĞI 13 BİN 896 KİLOMETREYE ULAŞT

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, 2003 yılından itibaren bir devlet politikası olarak demir yollarının yeni bir anlayışıyla ele alındığını, son 20 yılda demir yollarına 370 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını ve ulaştırma yatırımları içerisinde demir yollarına ayrılan payın yüzde 60'ın üzerine çıktığını söyledi.

Yüksek hızlı tren işletmeciliğine geçilmesiyle şehirlerin ekonomik ve sosyal hayatında önemli değişimler meydana geldiğini belirten Pezük, bugün itibarıyla Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı da dahil edildiğinde 13 bin 896 kilometrelik demir yolu ağının bulunduğunu vurguladı.

'YHT HATLARI 13 İLDE VATANDAŞLARA EKONOMİK, HIZLI VE KONFORLU SEYAHAT ETME İMKANI SAĞLADI

Pezük, toplam 2 bin 228 kilometre hızlı tren hattında ise hızlı tren işletmeciliğini başarılı bir şekilde yürüttüklerinin altını çizerek, hızlı trenler ile 13 ile ulaşarak bugüne kadar 72,2 milyon vatandaşa ekonomik, hızlı ve konforlu seyahat etme imkanı sağladıklarını, TCDD ailesi olarak bunun gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Mega projede tarih belli oldu! Seyahat süresi 2 saate düşüyor! İlk defa burada kullanıldı

"DENEME SÜRÜŞLERİNİ YAPIYORUZ"

Demir yolu yatırımlarının hem inşaat hem de elektromekanik ve sinyalizasyon anlamında uzun süreçler gerektirdiğine dikkati çeken Pezük, "Şu anda hep birlikte deneme sürüşlerini yapıyoruz. Hattımızdaki bütün inşaat ve elektromekanik işlerimizin ve sinyalizasyon testlerimizin tamamı bitti. Şu anda hattımızda deneme işletmesi yapıyoruz. En mutlu olduğumuz dönem yılların emeğinin karşılığını aldığımız, hattı baştan başa test ettiğimiz dönemler. 26 Nisan'da inşallah hem bizler hem de Ankara-Sivas arasındaki bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız sabırsızlıkla hattımızın açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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