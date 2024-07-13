Mehmet Şimşek TÜSİAD üyelerine nasıl meydan okudu

Bir yandan arka arkaya gelen yatırım haberlerini takip ederken bir yandan da İstanbul'daki mekanların bu yatırımcı bereketinden payını aldığı kulağıma geldi. Yoğunluğun sebebi, küresel sermaye hareketlerinde etkili olabilen JP Morgan'ın yatırım konferansı idi. Önceki gün gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bir sunum yaptığı JP Morgan toplantısına, 110 uluslararası kurumdan üst düzey isimler katıldı. Her zaman olduğu gibi bu toplantı öncesinde JP Morgan ekipleri ve yatırımcılar Türk iş dünyasından bazı isimlerle bir araya geldi, akşam yemeklerinde buluştu. Duyumlarıma göre başta bankalar olmak üzere holdinglerin üst yönetimlerini 10'ar-15'er kişilik yatırımcı gruplarıyla ziyaret eden JP Morgan'ın davetlisi yatırımcıların bazı isimlerle hafta boyunca iki kez görüşmüş. Duyduğuma göre İstanbul'un en gözde mekanlarında gerçekleşen buluşmalarda bazı iş insanları (magazin dünyasından bir tabirle belirtelim) pişti bile oldular. JP Morgan'ın sadece sunumlarla yetinmeyip sahadaki insanların nabzını da yokladığı bu bir haftada, Türkiye'den beklediğinden daha olumlu izlenimlerle ayrıldığını söyleyebilirim. En azından JP Morgan toplantısı sonrasında gerçekleşen TÜSİAD'ın YİK toplantısına gelen iş insanlarının aktardığı böyleydi. İstanbul'daki yatırımcı yoğunluğu Hazine ve Maliye Bakanı'nın programına da yansıdı. Bakan Şimşek, sadece 11 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da 3 önemli etkinlikte, 3 kritik kesimle bir araya geldi.