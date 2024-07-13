Mehmet Şimşek TÜSİAD üyelerine nasıl meydan okudu

Giriş Tarihi: 13.07.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
09:51
Bugünkü köşesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısındaki konuşmasını kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler, Şimşek'in TÜSİAD üyelerine ARGE teşvikleriyle ilgili yönelttiği soruya dikkat çekti. Güler, Bakan Şimşek'in Perşembe günkü yoğun mesaisine ilişkin, "Bir güne iki Türkçe bir İngilizce sunum sığdıran Şimşek, gelen soruları da içtenlikle yanıtladı. Peki, yorgunluk var mıydı derseniz, bence yoktu. Zira yoğun çabaların verdiği olumlu sonuçları anlatmak aksine yeni hedeflere koşmak için daha çok güç verir." ifadelerini kullandı.