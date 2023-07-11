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Haberler Galeri Memur 14 günlük enflasyon farkını alacak
Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 10:51

Memur 14 günlük enflasyon farkını alacak

Asgari ücretli, memur, emekli zamlarının ardından gözler özel sektörde ücret zamlarına çevrildi. Asgari ücretin 11 bin 402 liraya, en düşük memur maaşının da 22 bin 77 liraya çıkarken, toplu sözleşmesi olan işyerlerinde ücret skalaları üzerinden hesaplama yapılırken asgari ücret referans alınıyor. İşverene asgari ücret desteği 500 liraya çıkarılırken, işyerlerinde asgari ücretten düşük ödeme yapılamayacak.

HAZAL ATEŞ
Memur 14 günlük enflasyon farkını alacak

Son dakika haberi...Asgari ücretli, memur, emekli zamlarının ardından gözler özel sektörde ücret zamlarına çevrildi. İşverene asgari ücret desteği 500 liraya çıkarılırken, işyerlerinde asgari ücretten düşük ödeme yapılamayacak.

Memur 14 günlük enflasyon farkını alacak

ÜCRETTE MAKAS DARALIYOR

Yılın ikinci yarısı için brüt 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenen asgari ücret 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak. Kamuda çalışanlar ayın 15'inde bir sonraki ayın maaşını alır. Özel sektörde ise önceki ayın maaşı yatıyor. Bu ay çalışanların alacakları eski asgari ücret üzerinden olurken, temmuz ayının maaşı ağustos ayında yeni asgari ücret üzerinden zamlı yatacak.

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Memur 14 günlük enflasyon farkını alacak

Asgari ücrete yapılan zamlar özel sektörde çalışanlara eşit oranda yansıtılabildiği gibi çalışan ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlı da değişiklik gösterebiliyor. Örneğin geçen yıl yüzde 100 zam yapılırken birçok sektörde asgari ücret üzerinde çalışanlara bu oran 15-20 puan daha düşük yansıtıldı. Bu durumda asgari ücretle diğer çalışanlar arasındaki makasın daralması anlamına geliyor.

Memur 14 günlük enflasyon farkını alacak

ASGARİ ÜCRETTEN DÜŞÜK GÖSTERİLEMEZ

Çalışanın maaşını asgari ücretten eksik yatıran işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek. Sosyal Güvenlik Kurumu önceki yıllarda olduğu gibi bordroları da yakından takip edecek. Ücretin düşük gösterilerek prim kaçırılması, bir ay çalışan bir işçinin bordroda 15 gün çalışılmış gösterilmesi gibi kayıt dışı uygulamalara göz açtırmayacak. Maaşı düşük gösteren işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek. Ayrıca eksik bildirdiği primleri de yatıracak. Kurum, geçen yıl yaklaşık 150 bin çalışana gönderdiği mesajlarla kazançlarında azalma olduğu uyarısında bulunmuştu.

Memur 14 günlük enflasyon farkını alacak

EMEKLİ AYLIĞI ESAS KAZANÇTAN HESAPLANIYOR

Emekli aylıkları prime esas kazançlar üzerinden hesaplanıyor. Emekli aylığının düşük olmaması için alınan ücretle bordronun aynı olması önem taşıyor. Kazancın yüksek bildirilmesi daha çok prim ödenmesi, daha yüksek emekli aylığına hak kazanılması anlamına geliyor. Primi düşük yatırılanlar düşük emekli aylığına mecbur kalıyor. Emeklilikte mağdur olmamak için kazancın bordroya tam olarak yansıyıp yansımadığının takip edilmesi gerekiyor.

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