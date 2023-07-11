Memur 14 günlük enflasyon farkını alacak

ASGARİ ÜCRETTEN DÜŞÜK GÖSTERİLEMEZ

Çalışanın maaşını asgari ücretten eksik yatıran işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek. Sosyal Güvenlik Kurumu önceki yıllarda olduğu gibi bordroları da yakından takip edecek. Ücretin düşük gösterilerek prim kaçırılması, bir ay çalışan bir işçinin bordroda 15 gün çalışılmış gösterilmesi gibi kayıt dışı uygulamalara göz açtırmayacak. Maaşı düşük gösteren işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek. Ayrıca eksik bildirdiği primleri de yatıracak. Kurum, geçen yıl yaklaşık 150 bin çalışana gönderdiği mesajlarla kazançlarında azalma olduğu uyarısında bulunmuştu.