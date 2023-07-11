Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:51
Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
10:51
Memur 14 günlük enflasyon farkını alacak
Asgari ücretli, memur, emekli zamlarının ardından gözler özel sektörde ücret zamlarına çevrildi. Asgari ücretin 11 bin 402 liraya, en düşük memur maaşının da 22 bin 77 liraya çıkarken, toplu sözleşmesi olan işyerlerinde ücret skalaları üzerinden hesaplama yapılırken asgari ücret referans alınıyor. İşverene asgari ücret desteği 500 liraya çıkarılırken, işyerlerinde asgari ücretten düşük ödeme yapılamayacak.