Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
12:15
MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisanda kamuya personel alımı sürüyor! 43 kurum açıkladı: 4.132 personel alımı yapılacak...
Son dakika haberleri...Nisan ayında kamuya personel alımı sürüyor. Buna göre nisan ayında kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Memur olmak isteyenlerin yakından ilgilendiren kamu ilanları duyuruldu. Kamuya 4.132 personel alımı yapılacak. TEİAŞ, TCDD, SSB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı'nın da içerisinde yer aldığı çok sayıda kurum, üniversite ve belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacak. Memur, büro personeli, hemşire, sağlık personeli, uzman yardımcısı, zabıta, itfaiye eri, mühendis gibi çok sayıda kadroda kamuya personel alımı yapılacak. Peki, memur alımı başvuru tarihleri ne? Hangi kadroda hangi kurum personel alımı yapacak? İşte detaylar...