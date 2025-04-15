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Haberler Galeri MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisanda kamuya personel alımı sürüyor! 43 kurum açıkladı: 4.132 personel alımı yapılacak...
Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:15 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:15

MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisanda kamuya personel alımı sürüyor! 43 kurum açıkladı: 4.132 personel alımı yapılacak...

Son dakika haberleri...Nisan ayında kamuya personel alımı sürüyor. Buna göre nisan ayında kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Memur olmak isteyenlerin yakından ilgilendiren kamu ilanları duyuruldu. Kamuya 4.132 personel alımı yapılacak. TEİAŞ, TCDD, SSB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı'nın da içerisinde yer aldığı çok sayıda kurum, üniversite ve belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacak. Memur, büro personeli, hemşire, sağlık personeli, uzman yardımcısı, zabıta, itfaiye eri, mühendis gibi çok sayıda kadroda kamuya personel alımı yapılacak. Peki, memur alımı başvuru tarihleri ne? Hangi kadroda hangi kurum personel alımı yapacak? İşte detaylar...

SABAH EKONOMİ SERVİSİ
MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisanda kamuya personel alımı sürüyor! 43 kurum açıkladı: 4.132 personel alımı yapılacak...

Son dakika haberleri...Nisan ayında kamuya personel alımı sürüyor. Yeni eklenen kamu ilanları ile birlikte kamuya 4.132 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Çok sayıda kadronun ve kurumun yer aldığı kamu personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kamu ilanları memur olmak isteyenleri sevindirdi.

MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisanda kamuya personel alımı sürüyor! 43 kurum açıkladı: 4.132 personel alımı yapılacak...

Personel alımı ilanları:

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 29 MEMUR VE İTFAİYE ERİ ALACAK

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere memur ve itfaiye eri alımı yapacak.

Başvurular 13 Mayıs tarihinde başlayacak 16 Mayıs tarihinde sona erecek.

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MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisanda kamuya personel alımı sürüyor! 43 kurum açıkladı: 4.132 personel alımı yapılacak...

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 1685 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 1685 sürekli işçi alımı yapacak.

Alımlar 18 Nisan tarihinde sona erecek.

MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisanda kamuya personel alımı sürüyor! 43 kurum açıkladı: 4.132 personel alımı yapılacak...

KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI 127 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 127 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 25 Nisan tarihinde sona erecek.

MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisanda kamuya personel alımı sürüyor! 43 kurum açıkladı: 4.132 personel alımı yapılacak...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 90 İTFAİYE ERİ ALACAK

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 90 itfaiye eri alımı yapacak.

Başvurular 20 Mayıs tarihinde başlayacak 26 Mayıs tarihinde sona erecek.