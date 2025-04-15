MEMUR ALIMI SON DAKİKA: Nisanda kamuya personel alımı sürüyor! 43 kurum açıkladı: 4.132 personel alımı yapılacak...

Son dakika haberleri...Nisan ayında kamuya personel alımı sürüyor. Yeni eklenen kamu ilanları ile birlikte kamuya 4.132 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Çok sayıda kadronun ve kurumun yer aldığı kamu personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kamu ilanları memur olmak isteyenleri sevindirdi.