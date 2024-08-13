Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
10:08
MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2025: İlk veri geldi! SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zammı için belirleyici olan enflasyon verisine dair Merkez Bankası'ndan kritik açıklama geldi. Bankanın yıl sonu enflasyon tahminleriyle emekli ve memur zammı hesaplanabiliyor. Ocak ayında yapılacak zam ile emekli ve memur maaşı başta olmak üzere bütün kalemlerde ödemeler artacak. Peki açıklanan tahminlere göre yeni memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen yeni oranlar...