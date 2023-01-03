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Haberler Galeri MEMUR ZAMMI 2023 AÇIKLANDI! Ek zam için Gözler Başkan Erdoğan'da: 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 03.01.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 12:53

MEMUR ZAMMI 2023 AÇIKLANDI! Ek zam için Gözler Başkan Erdoğan'da: 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşları ne kadar oldu?

Memur maaş zammı son dakika haberleri...Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 1,18 oranında gerçekleşti. Bununla beraber memur zammı 2023 refah payı hariç belli oldu. Milyonlarca kişi 'Ocak 2023 memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak' sorusuna odaklanmıştı. Öte yandan bu yıl memur maaş hesaplama işlemi enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah artışı ile yapılacak. Ek zam açıklamasının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmesi bekleniyor. Masadaki ek zam senaryoları ile tüm hesaplar tek tabloda netleşti. İşte kuruşu kuruşuna polis, öğretmen, hemşire dahil 15 meslekte tüm yeni memur maaşları hesaplama tabloları...

METE DİRİCE
MEMUR ZAMMI 2023 AÇIKLANDI! Ek zam için Gözler Başkan Erdoğan’da: 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşları ne kadar oldu?

Memur maaş zammı belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Memur maaşları, Ocak zammı ile beraber artarak milyonların alım gücü yükselecek. Memur zammı hesaplama tabloları gündemdeki sıcaklığını artırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret örneğinde olduğu gibi memur zammı 2023 ile maaşlara ek zam şeklinde yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri için hükümete talimatını verdi.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

- 2023 Ocak memur zammı ne kadar oldu?
- 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
- Memur maaşları kaç TL oldu?
- Masadaki 3 ek zam hesabı ne?
- En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar kaç TL oldu?
- Ek zamlı memur zammı ne zaman açıklanacak?

MEMUR ZAMMI 2023 AÇIKLANDI! Ek zam için Gözler Başkan Erdoğan’da: 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşları ne kadar oldu?

MEMUR ZAMMI 2023 BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 oldu.

SON DAKİKA: EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2023 AÇIKLANDI! İşte yeni emekli ve memur maaşları! | Video

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MEMUR ZAMMI 2023 AÇIKLANDI! Ek zam için Gözler Başkan Erdoğan’da: 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşları ne kadar oldu?

EK ZAM İÇİN GÖZLER BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A DÖNDÜ

Sözleşmelilerin kadro heyecanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir şölenle kutlanacak. Şölenin saat 14:00'de başlayacağı açıklandı. Emekli ve memur zammı sonrası sosyal refah artışları için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın burada bir açıklama yapabileceği ifade edildi.

Sözleşmeliye kadro şöleninde tüm gözler Başkan Erdoğan'da olacak...

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: MEMUR ZAMMI 2023 İÇİN HESAPLAR DEĞİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hükümete memur ve emekli zammı için sosyal refah düzenlemesi talimatını verdi. Memurlar enflasyon dışında sosyal refah payı adı altında ek zam alacak.

MEMUR ZAMMI 2023 AÇIKLANDI! Ek zam için Gözler Başkan Erdoğan’da: 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşları ne kadar oldu?

MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI VE EK ZAM İLE HESAPLANACAK

Ek zamların TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası veya hafta içinde duyurulması bekleniyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranına ilave olarak masadaki 3 ek zam dahil ekonomistlerin beklentilerine göre son memur maaş zammı tabloları belli oldu.

MEMUR ZAMMI 2023 AÇIKLANDI! Ek zam için Gözler Başkan Erdoğan’da: 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşları ne kadar oldu?

SOSYAL ÖDEMELER DE MEMUR MAAŞ ZAMMI İLE BELİRLENİYOR

65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı da memur zammı ile belirleniyor. Memur emeklisi ve memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda da kıdem tazminatı tavanını da yükseltiyor.

  1. 6 aylık memur enflasyon farkı ve memur zammı hesabı
  2. 15 meslekte ek zamlı memur maaşları
  3. En düşük memur maaşı ve memur emeklisi aylığı hesabı
  4. Kıdem tazminatı tavanı hesabı
  5. 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı

5 başlıkta milyonların en çok merak ettiği zam tablosu netleşti.Enflasyonun 2022 yılında enerji, gıda ve tedarik sorunlarıyla yükselmesi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de vatandaşların alım gücü üzerinde olumsuz etki yaratması sonrası hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı doğrultusunda asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere sosyal refah düzenlemeleri üzerine yoğunlaştı ve ilk adım asgari ücret oldu.

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