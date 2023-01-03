SOSYAL ÖDEMELER DE MEMUR MAAŞ ZAMMI İLE BELİRLENİYOR

65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı da memur zammı ile belirleniyor. Memur emeklisi ve memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda da kıdem tazminatı tavanını da yükseltiyor.

6 aylık memur enflasyon farkı ve memur zammı hesabı 15 meslekte ek zamlı memur maaşları En düşük memur maaşı ve memur emeklisi aylığı hesabı Kıdem tazminatı tavanı hesabı 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı

5 başlıkta milyonların en çok merak ettiği zam tablosu netleşti.Enflasyonun 2022 yılında enerji, gıda ve tedarik sorunlarıyla yükselmesi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de vatandaşların alım gücü üzerinde olumsuz etki yaratması sonrası hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı doğrultusunda asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere sosyal refah düzenlemeleri üzerine yoğunlaştı ve ilk adım asgari ücret oldu.