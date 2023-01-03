Memur maaş zammı son dakika haberleri...Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 1,18 oranında gerçekleşti. Bununla beraber memur zammı 2023 refah payı hariç belli oldu. Milyonlarca kişi 'Ocak 2023 memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak' sorusuna odaklanmıştı. Öte yandan bu yıl memur maaş hesaplama işlemi enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah artışı ile yapılacak. Ek zam açıklamasının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmesi bekleniyor. Masadaki ek zam senaryoları ile tüm hesaplar tek tabloda netleşti. İşte kuruşu kuruşuna polis, öğretmen, hemşire dahil 15 meslekte tüm yeni memur maaşları hesaplama tabloları...