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Haberler Galeri MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Doktor, polis, öğretmen, hemşire maaşına düzenleme! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 16:36

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Doktor, polis, öğretmen, hemşire maaşına düzenleme! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL?

Memur zammı son dakika gelişmeleri 2024 takip ediliyor. 6 ayda bir enflasyon verilerine göre belirlenen memur zammı için gözler haberleri çevrildi. Temmuz ayı en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak, memur zammı ne zaman açıklanacak gibi sorular araştırılmaya başladı. Temmuz- Aralık döneminde geçerli olacak memur zam oranı için 6 aylık enflasyon verilerinin yanında toplu sözleşme zammı da belirleyici olacak. 4 aylık enflasyon verileri belli olurken memur maaşları netleşmeye başladı. Doktor, hemşire, polis, öğretmen memur zammı hesaplama tablosu araştırılıyor. Peki, En düşük memur maaşı kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Doktor, polis, öğretmen, hemşire maaşına düzenleme! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL?

Memur zammı son dakika 2024 gelişmeleri yakından takip ediliyor. Temmuz memur maaş zammı gündemdeki yerini aldı. Memur maaş zammı mesleklere göre hesaplama tablosu araştırılmaya başladı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan enflasyon rakamları belli oldu. Peki, memur zammı ne kadar, en düşük emekli maaşı Temmuz'da kaç TL olacak? İşte memur zammı hesaplama tablosu

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Doktor, polis, öğretmen, hemşire maaşına düzenleme! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL?

MEMUR MAŞINA YILDA İKİ KEZ ZAM!
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edildi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı da 32.860 TL'ye yükseldi.

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Doktor, polis, öğretmen, hemşire maaşına düzenleme! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.
4 aylık enflasyon yüzde 18,70 olarak gerçekleşti.
Böylece nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,70 oldu.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Doktor, polis, öğretmen, hemşire maaşına düzenleme! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL?

TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?
Memur ve memur emeklileri ise nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı elde etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.
Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.
Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin nisan itibarıyla yüzde 13,56'lık kümülatif zammı netleşmiş oldu. Memur, memur ve işçi emeklilerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Doktor, polis, öğretmen, hemşire maaşına düzenleme! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamını açıklayacak. Böylece 2024 yılının ilk yarısı için 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.
6 aylık enflasyon rakamları baz alınarak memur enflasyon farkı hesaplanacak. Memur zammı, enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile belirlenecek.

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