Merak edilen liste belli oldu! İşte en çok satılan araçlar

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu yılın mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı mart ayına göre yüzde 61,7 yükselişle 103 bin 929 seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,9 artarak 79 bin 226 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 75,3 artışla 24 bin 703 adet seviyesinde kaydedildi. Bu tüm zamanların en yüksek mart ayı olarak kayıtlara geçti. TOPLAM PAZARDA İLK 5 ODMD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 20 bin 521 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 11 bin 228 adetle Ford ve 8 bin 857 satışla Peugeot takip etti. Renault, 8 bin 220 satışla dördüncü, Volkswagen 7 bin 703 satışla beşinci sırada yer aldı. OTOMOBİL SATIŞLARI Mart ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 14 bin 720 ile Fiat oldu. Fiat'ı 6 bin 947 satışla Renault ve 6 bin 874 satışla Peugeot izledi. Volkswagen 6 bin 176 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Opel 4 bin 706 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı. MART LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI ODMD marka listesinde Togg'un da dahil olmasıyla 47 marka yer aldı. Listede teslimatları henüz gerçekleşmeyen Togg'un yanı sıra Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı. Lüks otomobil grubunda martta 95 Porsche, 85 Maserati, 29 Lexus, 16 Jaguar, 5 Ferrari, 5 Bentley ve 2 Lamborghini satışı gerçekleştirildi. HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise mart ayında 8 bin 325 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u 5 bin 801 satışla Fiat ve 2 bin 43 satışla Citroen izledi. Peugeot 1.983 satışla dördüncü ve Volkswagen 1.527 satışla beşinci oldu. Mart ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle: ALFA ROMEO - 204 adet ASTON MARTIN - 2 adet AUDI - 2 bin 457 adet BENTLEY - 5 adet BMW - 2 bin 645 adet CHERY - 629 adet CITROEN - 5 bin 348 adet DACIA - 3 bin 716 adet DFSK - 109 adet DS - 324 adet FERRARI - 5 adet FIAT - 20 bin 521 adet FORD - 11 bin 228 adet HONDA - 1681 adet HYUNDAI - 5 bin 50 adet ISUZU - 216 adet IVECO - 94 adet JAGUAR - 16 adet JEEP - 158 adet KARSAN - 85 adet KIA - 1925 adet LAMBORGHINI - 2 adet LAND ROVER - 211 adet LEXUS - 29 adet MASERATI - 85 adet MAZDA - 20 adet MERCEDES-BENZ - 2 bin 97 adet MG - 570 adet MINI - 262 adet MITSUBISHI - 30 adet NISSAN - 607 adet OPEL - 5 bin 810 adet PEUGEOT - 8 bin 857 adet PORSCHE - 95 adet RENAULT - 8 bin 220 adet SEAT - 1030 adet SKODA - 4 bin 234 adet SMART - 0 adet SSANGYONG - 77 adet SUBARU - 125 adet SUZUKI - 170 adet TOYOTA - 4 bin 948 adet VOLKSWAGEN - 7 bin 703 adet VOLVO - 1150 adet