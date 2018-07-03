Merakla bekleniyordu! Milyonlarca emeklinin zam oranları belli oldu... İşte tüm ayrıntılar..

EK ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Maaş artışlarına ayrıca yüzde 4 oranında ek ödeme ilave ediliyor. Böylece emeklilerin hesabına yatan paralar daha da artmış oluyor. Yüzde 4 hesabı yapılırken önce çıplak maaş alınıyor. Çıplak maaşa enflasyon oranında zam ilave olarak ekleniyor. Oluşan rakama da ayrıca yüzde 4 hesaplanarak ekleniyor. Bu şekilde emeklinin ek ödemeli ve bankaya yatan maaşı ortaya çıkmış oluyor.