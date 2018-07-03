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Merakla bekleniyordu! Milyonlarca emeklinin oranları belli oldu... İşte tüm ayrıntılar..

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından işçi, memur ve emeklinin alacağı oranları da belli oldu.

Giriş Tarihi: 03.07.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 03.07.2018 14:06
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Merakla bekleniyordu! Milyonlarca emeklinin oranları belli oldu... İşte tüm ayrıntılar..
Merakla bekleniyordu! Milyonlarca emeklinin zam oranları belli oldu... İşte tüm ayrıntılar..

Biz de Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Sabah Gazetesi yazarı 'e, milyonlarca kişinin merakla beklediği oranlarını ve ortaya çıkan veriler sonrası en düşük maaşları sorduk.

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Merakla bekleniyordu! Milyonlarca emeklinin oranları belli oldu... İşte tüm ayrıntılar..
Merakla bekleniyordu! Milyonlarca emeklinin zam oranları belli oldu... İşte tüm ayrıntılar..

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANLARI NASIL OLACAK?

Memur ve memur emeklileri yüzde 3.5'luk toplu sözleşme mı alacaklar. Böylelikle, yüzde 5,17 oranında enflasyon farkı da alacaklar.

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Merakla bekleniyordu! Milyonlarca emeklinin oranları belli oldu... İşte tüm ayrıntılar..
Merakla bekleniyordu! Milyonlarca emeklinin zam oranları belli oldu... İşte tüm ayrıntılar..

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANLARI?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin oranları yüzde 9.17 olarak ortaya çıkmış oldu.

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Merakla bekleniyordu! Milyonlarca emeklinin oranları belli oldu... İşte tüm ayrıntılar..
Merakla bekleniyordu! Milyonlarca emeklinin zam oranları belli oldu... İşte tüm ayrıntılar..

ZAMLAR SONRASI EN DÜŞÜK MAAŞLAR NASIL OLACAK?

BağKur tarım: 1.122,73 TL
Bağkur esnaf : 1.505,68 TL

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Merakla bekleniyordu! Milyonlarca emeklinin oranları belli oldu... İşte tüm ayrıntılar..
Merakla bekleniyordu! Milyonlarca emeklinin zam oranları belli oldu... İşte tüm ayrıntılar..


SSK 2000 öncesi : 1.781,75 TL
SSK 2000 sonrası : 1.062,25 TL
Memur emeklisi : 2.239,98 TL

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Merakla bekleniyordu! Milyonlarca emeklinin oranları belli oldu... İşte tüm ayrıntılar..
Merakla bekleniyordu! Milyonlarca emeklinin zam oranları belli oldu... İşte tüm ayrıntılar..

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Emeklilerle birlikte memurların da maaşları bu ay hesaplarına lı olarak yansıyacak. Enflasyon rakamlarına göre memurlar, yüzde 3.5 oranındaki toplu sözleşme zamlarına ek olarak yüzde 5.17'lik enflasyon farkını da alabilecekler. Bu rakamlara göre en düşük memur maaşı 3.110,15 TL'ye çıkmış oluyor.

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Merakla bekleniyordu! Milyonlarca emeklinin oranları belli oldu... İşte tüm ayrıntılar..
Merakla bekleniyordu! Milyonlarca emeklinin zam oranları belli oldu... İşte tüm ayrıntılar..

EK ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Maaş artışlarına ayrıca yüzde 4 oranında ek ödeme ilave ediliyor. Böylece emeklilerin hesabına yatan paralar daha da artmış oluyor. Yüzde 4 hesabı yapılırken önce çıplak maaş alınıyor. Çıplak maaşa enflasyon oranında ilave olarak ekleniyor. Oluşan rakama da ayrıca yüzde 4 hesaplanarak ekleniyor. Bu şekilde emeklinin ek ödemeli ve bankaya yatan maaşı ortaya çıkmış oluyor.

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