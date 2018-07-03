Merakla bekleniyordu! Milyonlarca emeklinin zam oranları belli oldu... İşte tüm ayrıntılar..

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından işçi, memur ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Biz de Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem'e, milyonlarca kişinin merakla beklediği zam oranlarını ve ortaya çıkan veriler sonrası en düşük maaşları sorduk. MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANLARI NASIL OLACAK? Memur ve memur emeklileri yüzde 3.5'luk toplu sözleşme zammı alacaklar. Böylelikle, yüzde 5,17 oranında enflasyon farkı da alacaklar. SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANLARI? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları yüzde 9.17 olarak ortaya çıkmış oldu. ZAMLAR SONRASI EN DÜŞÜK MAAŞLAR NASIL OLACAK? BağKur tarım: 1.122,73 TL Bağkur esnaf : 1.505,68 TL SSK 2000 öncesi : 1.781,75 TL SSK 2000 sonrası : 1.062,25 TL Memur emeklisi : 2.239,98 TL EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI Emeklilerle birlikte memurların da maaşları bu ay hesaplarına zamlı olarak yansıyacak. Enflasyon rakamlarına göre memurlar, yüzde 3.5 oranındaki toplu sözleşme zamlarına ek olarak yüzde 5.17'lik enflasyon farkını da alabilecekler. Bu rakamlara göre en düşük memur maaşı 3.110,15 TL'ye çıkmış oluyor. EK ÖDEMELER NASIL OLACAK? Maaş artışlarına ayrıca yüzde 4 oranında ek ödeme ilave ediliyor. Böylece emeklilerin hesabına yatan paralar daha da artmış oluyor. Yüzde 4 hesabı yapılırken önce çıplak maaş alınıyor. Çıplak maaşa enflasyon oranında zam ilave olarak ekleniyor. Oluşan rakama da ayrıca yüzde 4 hesaplanarak ekleniyor. Bu şekilde emeklinin ek ödemeli ve bankaya yatan maaşı ortaya çıkmış oluyor.