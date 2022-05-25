Giriş Tarihi: 25.05.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 13:27

Piyasalar Mayıs 2022 Merkez Bankası toplantısı ile sonrasında gelecek faiz kararı ve açıklaması için geri sayıma geçti. Merkez Bankası faiz kararı ve özellikle faiz karar metni gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından önem arz ediyor. Bununla beraber 'TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta', 'Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, döviz kurları, dolar, euro, altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum ne' soruları en çok arananlar arasına girdi. İşte Merkez Bankası faiz beklentisi ile beraber altın, dolar kuru ve piyasadan son durum...