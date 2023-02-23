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Haberler Galeri MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! Şubat ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 23.02.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 09:29

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! Şubat ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika haberler...Merkez Bankası faiz kararı için piyasalarda tüm gözler bugün Para Politikası Kurulu'ndan gelecek açıklamalarda olacak. Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ile 2023 yılının 2. önemli kararı gelecek. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne oldu? Faiz beklentisi konusunda ekonomistler farklı görüşler geldi. Öte yandan faiz kararı sonrası karar metni gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından ekonomistlerin radarında olacak. İşte TCMB faiz kararı öncesi bilinmesi gerekenler...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! Şubat ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika haberi...Yılın ikinci Merkez Bankası faiz kararı bugün gelecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. TCMB Ocak ayı toplantısı sonrası faizi yüzde 9 düzeyinde sabit bırakmıştı. Peki Şubat 2023 Merkez Bankası faiz beklentisi ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! Şubat ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?

ŞUBAT AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası toplantısı bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşecek. TCMB Para Politikası Kurulu toplantı sonrası kararını duyuracak. Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'da açıklanacak.

Faiz kararı metni gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından piyasaların radarında olacak. Faiz beklentisi konusunda ise ekonomistler farklı görüşler geldi.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! Şubat ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE OLDU?

Merkez Bankası faiz beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Merkez Bankası faiz beklentisi konusunda ekonomistlerden farklı açıklamalar geldi. Analistlerin bir kısmı faiz indirimi beklerken, bir kısmı da Merkez Bankası'nın faizde değişikliğe gitmeyeceğini öngördü.

Faiz beklentisi sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! Şubat ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin etti. Ekonomistlerden 6'sı ise Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağını öngördü.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! Şubat ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?

2023 YILININ İLK FAİZ KARARI OCAK AYINDA GELDİ

Geçen ay gerçekleştirilen Ocak ayı Merkez Bankası toplantısı sonrası politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu.

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