Giriş Tarihi: 23.02.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 09:29

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! Şubat ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika haberler...Merkez Bankası faiz kararı için piyasalarda tüm gözler bugün Para Politikası Kurulu'ndan gelecek açıklamalarda olacak. Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ile 2023 yılının 2. önemli kararı gelecek. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne oldu? Faiz beklentisi konusunda ekonomistler farklı görüşler geldi. Öte yandan faiz kararı sonrası karar metni gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından ekonomistlerin radarında olacak. İşte TCMB faiz kararı öncesi bilinmesi gerekenler...