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Haberler Galeri MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Gözler o saatte! Bakan Şimşek: Yıllık enflasyonda belirgin düşüş öngörüyoruz
Giriş Tarihi: 23.07.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 08:40

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Gözler o saatte! Bakan Şimşek: Yıllık enflasyonda belirgin düşüş öngörüyoruz

Son dakika haberi: Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Fatih Karahan başkanlığında yapılacak PPK toplantısı sonrası yılın 7. faiz kararı belli olacak. Enflasyon beklentilerinin hedeflere yakınsadığını bildiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin düşüş öngörüyoruz." dedi. Haziran ayında politika faizi yüzde 50 düzeyinde sabit bırakılmıştı. Peki Temmuz ayı faiz kararı ne olacak? Beklenti ne? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Gözler o saatte! Bakan Şimşek: Yıllık enflasyonda belirgin düşüş öngörüyoruz

Son dakika haberi: Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor. Faiz oranı Haziran ayında yüzde 50 düzeyinde sabit bırakılmıştı. Peki Temmuz ayı faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde? İşte merak edilenler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Gözler o saatte! Bakan Şimşek: Yıllık enflasyonda belirgin düşüş öngörüyoruz

TCMB FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'da belli olacak. Fatih Karahan başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında yayımlanacak karar metnindeki mesajlar ise gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından ekonomistlerin radarında olacak.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Gözler o saatte! Bakan Şimşek: Yıllık enflasyonda belirgin düşüş öngörüyoruz

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Haziran ayında faiz oranını yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Gözler o saatte! Bakan Şimşek: Yıllık enflasyonda belirgin düşüş öngörüyoruz

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK: YILLIK ENFLASYONDA BELİRGİN DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜYORUZ

Enflasyon beklentilerinin hedeflere yakınsadığına dikkati çeken Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 43'e, 12 ay sonrasının yüzde 30'a ve 24 ay sonrasının yüzde 19,3'e düştüğünü aktardı.

Şimşek, gelecek öngörülerine yönelik olarak da şunları kaydetti:

"Orta Vadeli Program'ı açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi. Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir. Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek."

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Gözler o saatte! Bakan Şimşek: Yıllık enflasyonda belirgin düşüş öngörüyoruz

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistler, TCMB politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

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