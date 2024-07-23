Giriş Tarihi: 23.07.2024 08:40
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
08:40
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Gözler o saatte! Bakan Şimşek: Yıllık enflasyonda belirgin düşüş öngörüyoruz
Son dakika haberi: Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Fatih Karahan başkanlığında yapılacak PPK toplantısı sonrası yılın 7. faiz kararı belli olacak. Enflasyon beklentilerinin hedeflere yakınsadığını bildiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin düşüş öngörüyoruz." dedi. Haziran ayında politika faizi yüzde 50 düzeyinde sabit bırakılmıştı. Peki Temmuz ayı faiz kararı ne olacak? Beklenti ne? İşte detaylar...