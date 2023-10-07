SON DAKİKA MHR GYO halka arz yakın zamanda başlıyor! 2023 (MHRGY) MHR GYO halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

MHR GYO halka arz talep toplama tarihleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklandı. Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. başvurusu onaylandı. Yatırımcılar; lot sayısı, dağıtım yöntemi, Bist kodu, halka açıklık oranı, hisse fiyatı noktasında araştırmalara başladı. " MHR GYO halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, borsa kodu ne, kaç lot verir?" soruları yanıt arıyor. Ekim ayı takviminde yer alan MHR Gayrimenkul halka arz borsada ''MHRGY'' kodu ile taleplerini alacak. Peki, 2023 MHR GYO halka arz fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı? İşte, tüm detaylar…