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Haberler Galeri SON DAKİKA MHR GYO halka arz yakın zamanda başlıyor! 2023 (MHRGY) MHR GYO halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 07.10.2023 18:49 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 18:49

SON DAKİKA MHR GYO halka arz yakın zamanda başlıyor! 2023 (MHRGY) MHR GYO halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

MHR GYO halka arz talep toplama tarihleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklandı. Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. başvurusu onaylandı. Yatırımcılar; lot sayısı, dağıtım yöntemi, Bist kodu, halka açıklık oranı, hisse fiyatı noktasında araştırmalara başladı. " MHR GYO halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, borsa kodu ne, kaç lot verir?" soruları yanıt arıyor. Ekim ayı takviminde yer alan MHR Gayrimenkul halka arz borsada ''MHRGY'' kodu ile taleplerini alacak. Peki, 2023 MHR GYO halka arz fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı? İşte, tüm detaylar…

SON DAKİKA MHR GYO halka arz yakın zamanda başlıyor! 2023 MHRGY MHR GYO halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

MHR GYO halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı soruları yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tüm detayları paylaşılan Mhr Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihleri gündemdeki yerini aldı. Yatırımcılar ''MHR GYO halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir?'' araştırıyor. 207 milyon lot ile çıkacak halka arz, Yıldız Pazar'da işlem görecek. MHRGY hakkında tüm öne çıkanlar…

SON DAKİKA MHR GYO halka arz yakın zamanda başlıyor! 2023 MHRGY MHR GYO halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

MHR GYO HALKA ARZ OLUYOR!

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama tarihleri, lot, bankalar, hisse fiyatı belirlendi.

İşte, MHR Gayrimenkul halka arz hakkında merak edilenler...

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SON DAKİKA MHR GYO halka arz yakın zamanda başlıyor! 2023 MHRGY MHR GYO halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

MHR GYO HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz talepleri 12-13 Ekim tarihleri arasında alınacak. Şirket, 207.000.00 lot ile inşaat ve kentsel dönüşüm projelerini fonlamayı planlıyor.

SON DAKİKA MHR GYO halka arz yakın zamanda başlıyor! 2023 MHRGY MHR GYO halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

MHR GYO HİSSE KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?

MHR Gayrimenkul hisse kodu #MHRGY olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

MHR GYO halka arz Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ortaklığında gerçekleşecek.

SON DAKİKA MHR GYO halka arz yakın zamanda başlıyor! 2023 MHRGY MHR GYO halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

MHR GYO HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 4.30 TL olarak belirlenen payların eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılmasna karar verildi.

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