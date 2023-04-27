Milli Muharip Uçak sürprize hazırlanıyor! Tüm Türkiye 1 Mayıs’a kitlendi

MMU YIL İÇERİSİNDE UÇACAK

HÜRJET'in yakın zamanda uçtuğunu anımsatan Yaban, şöyle konuştu:

"Artık bu kalfalığın daha üst seviyesi olan, sistemlerimizin de tamamen yerli olduğu bir uçağı tasarlamak için MMU havacılık sanayimizde kritik öneme sahip. Sadece uçak yapmayı öğrenmiyoruz, uçak sistemlerini de yaptırmayı öğretiyoruz ve öğreniyoruz. Bunun için de havacılık altyapımızın tekrar canlanması gerekiyor. Vecihi Hürkuş ile başlayan Nuri Demirağ ile devam eden ve bir şekilde sekteye uğramış olan o sektörümüzü, o kasımızı tekrar canlandırıyoruz.