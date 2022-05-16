Enflasyonla mücadele kapsamında ülkemizde çeşitli adımlar atılırken son dönemin en çok merak edilen konularından asgari ücret zammı için gözler yetkili mercilerden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Vatandaşların ekonomik olarak korunmasına yönelik olarak bakanlıktan çeşitli adımlar gelirken milyonlarca çalışan ve işveren "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili olarak ise adeta vatandaşlara umut veren açıklamalar peş peşe geldi. Peki, Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...