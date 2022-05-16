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Haberler Galeri Milyonlar asgari ücret zammı için gelecek açıklamayı bekliyor! 2022 Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 06:38 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 06:41

Milyonlar asgari ücret zammı için gelecek açıklamayı bekliyor! 2022 Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Enflasyonla mücadele kapsamında ülkemizde çeşitli adımlar atılırken son dönemin en çok merak edilen konularından asgari ücret zammı için gözler yetkili mercilerden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Vatandaşların ekonomik olarak korunmasına yönelik olarak bakanlıktan çeşitli adımlar gelirken milyonlarca çalışan ve işveren "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili olarak ise adeta vatandaşlara umut veren açıklamalar peş peşe geldi. Peki, Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Milyonlar asgari ücret zammı için gelecek açıklamayı bekliyor! 2022 Asgari ücrete Temmuz’da zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Temmuz ayına yaklaşırken son dönemi epey meşgul eden bu konuda ek zamma yeşil ışık yakan açıklamalar Bakan Bilgin, Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Şimdilerde vatandaşlar "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere bu ücrete yılbaşında rekor bir zam uygulanmış ve brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Peki, Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak? İşte detaylar...

Milyonlar asgari ücret zammı için gelecek açıklamayı bekliyor! 2022 Asgari ücrete Temmuz’da zam gelecek mi, ne kadar olacak?

ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi; "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.

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Milyonlar asgari ücret zammı için gelecek açıklamayı bekliyor! 2022 Asgari ücrete Temmuz’da zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete Temmuz zammının gündemde olmadığını söylemişti. MKYK sonrası son dakika açıklama yapan Ömer Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

Milyonlar asgari ücret zammı için gelecek açıklamayı bekliyor! 2022 Asgari ücrete Temmuz’da zam gelecek mi, ne kadar olacak?

ERDOĞAN'DAN MÜJDE VAR!

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.

Milyonlar asgari ücret zammı için gelecek açıklamayı bekliyor! 2022 Asgari ücrete Temmuz’da zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusu yöneltilmişti.

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