Milyonlar emekli ve memur zammını bekliyor! Uzman isim hesapladı: İşte Temmuz zammı ile yeni emekli ve memur maaşları!

Türkiye'de emekli ve memur zammı geri sayım başladı. Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında gerçekleşecek zam oranı için merakla bekleyişe geçti. 2021 yılının ikinci maaş zammı Temmuz ayında gerçekleşecekken, emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin geliri artacak. Peki kim kaç lira alacak? Emekli ve memurun zam oranları yüzde kaç olacak? Hesap nasıl yapılıyor? SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde kaç zam alacak? Engellilerin maaşı değişecek mi? Kıdem tazminatı tavanı kaç lira olacak? Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, emekli ve memurlar için gerçekleşecek zam oranı ile ilgili tüm detayları yazdı. İşte beklentilerle birlikte milyonların alacağı yeni maaşlar ve zam oranları…