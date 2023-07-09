Milyonlara moral zammı! Emeklinin maaşı ne kadar olacak: İşte rakamlar...

Örneğin, 7 bin 550 lira olan emekli aylığı 9 bin 437 liraya, 8 bin lira 10 bin liraya, 8 bin 450 lira 10 bin 562 lira, 8 bin 700 lira 10 bin 875 liraya, 8 bin 800 lira olan emekli aylığı da 11 bin liraya çıkacak.



