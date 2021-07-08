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Haberler Galeri Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ile ilgili müjde geldi! Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 08.07.2021 17:59 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 18:02

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ile ilgili müjde geldi! Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği Kurban bayramı emekli ikramiyeleri için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz gün gelen açıklama ile ödemelerin yapılacağı tarih netleşirken bu kapsamda konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. "Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak, ne kadar kaç TL?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bayramdan hemen önce belirlenen bu tarihleri duyurmuştu. İşte 2021 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve tüm detaylar…

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ile ilgili müjde geldi! Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri geçtiğimiz günlerde Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklamayla duyurulmuştu. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ödemelerin bayramdan önce hesaplara yatacağı bildirilmiş ve ücretlerin geçtiğimiz bayramda olduğu gibi 1100 TL şeklinde olacağı ifade edilmişti. Buna göre; Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak, ne kadar kaç TL? İşte Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ödeme tarihleri ve konuya dair merak edilen tüm detaylar…

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ile ilgili müjde geldi! Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

12 MİLYON EMEKLİYE ÖDENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.

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Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ile ilgili müjde geldi! Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının;

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ile ilgili müjde geldi! Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri ile ilgili müjde geldi! Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Bakan Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

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