Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! 467 lira zam...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammına ilişkin 2 farklı tahmin var. Yüzde 3.87'lik tahmin maaşlara 39 ile 189, yüzde 9.56'lık tahmin ise 97 ile 467 lira arasında artış getiriyor. Milyonlarca emeklinin gözü Ocak zammında. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 2 farklı enflasyon tahmini var. Merkez Bankası, 31 Temmuz'da, 2018'de enflasyonun yüzde 13.4 olabileceği tahmini açıkladı. Buna göre; yılın ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 3.87 olarak gerçekleşecek. Zam gelirleri 39,52 ile 189,32 lira arasında artıracak. En düşük emekli aylığı bin 60 lira 92 kuruşa, en yüksek maaş da 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 81 lira 51 kuruşa çıkacak. Merkez Bankası'nın bu ay açıkladığı beklenti anketinde ise 2018 yılı enflasyonu yüzde 19.61 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmine göre; 2018'in ikinci yarısında enflasyon, yani Ocak zammı yüzde 9.56 olacak. Maaşlar ise 97,74 ile 467,69 lira arasında artacak. En düşük aylık bin 119 liraya, en yüksek aylık ise 5 bin 359 lira 88 kuruşa çıkacak.