HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Milyonlarca nin gözü bu haberde! 467 lira ...

ve Bağ-Kur lerinin Ocak mına ilişkin 2 farklı tahmin var. Yüzde 3.87'lik tahmin maaşlara 39 ile 189, yüzde 9.56'lık tahmin ise 97 ile 467 lira arasında artış getiriyor.

TAKVİM Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 17.09.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 09:48
  • 1
  • 16
Milyonlarca nin gözü bu haberde! 467 lira ...
Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! 467 lira zam...

Milyonlarca nin gözü Ocak mında. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşecek ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek.

  • 2
  • 16
Milyonlarca nin gözü bu haberde! 467 lira ...
Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! 467 lira zam...

2 farklı tahmini var. Merkez Bankası, 31 Temmuz'da, 2018'de enflasyonun yüzde 13.4 olabileceği tahmini açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 16
Milyonlarca nin gözü bu haberde! 467 lira ...
Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! 467 lira zam...

Buna göre; yılın ikinci yarısındaki , yani ve Bağ-Kur'luların mı yüzde 3.87 olarak gerçekleşecek. Zam gelirleri 39,52 ile 189,32 lira arasında artıracak.

  • 4
  • 16
Milyonlarca nin gözü bu haberde! 467 lira ...
Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! 467 lira zam...

En düşük aylığı bin 60 lira 92 kuruşa, en yüksek maaş da 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 81 lira 51 kuruşa çıkacak.

  • 5
  • 16
Milyonlarca nin gözü bu haberde! 467 lira ...
Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! 467 lira zam...

Merkez Bankası'nın bu ay açıkladığı beklenti anketinde ise 2018 yılı u yüzde 19.61 olarak tahmin ediliyor.

  • 6
  • 16
Milyonlarca nin gözü bu haberde! 467 lira ...
Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! 467 lira zam...

Bu tahmine göre; 2018'in ikinci yarısında , yani Ocak mı yüzde 9.56 olacak.

  • 7
  • 16
Milyonlarca nin gözü bu haberde! 467 lira ...
Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! 467 lira zam...

Maaşlar ise 97,74 ile 467,69 lira arasında artacak. En düşük aylık bin 119 liraya, en yüksek aylık ise 5 bin 359 lira 88 kuruşa çıkacak.

BİZE ULAŞIN