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Milyonlarca emekliye müjde... Çifte kazanç sağlanacak!

Emeklilere bayram ikramiyesi olarak 2 bin lira verilecek. Emekliler bu ikramiyenin yanında bin 305 TL de bakım desteği alabilecek. Bunun yanında gelir hesaplamasına ikramiyeler dahil edilmeyecek. Peki emekliler bayram ikramiyesini ne zaman alacak? Kesintiler olacak mı? Bu gibi soruların ayrıntıları şu şekilde...

Giriş Tarihi: 15.02.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 09:28
Milyonlarca emekliye müjde... Çifte kazanç sağlanacak!

Milyonlarca emekliye müjde... Bu sene milyonlarca Mayıs sonu ve Ağustos başında biner liralık ikramiyelerini alacaklar. Bunun yanında da evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara verilen destek de düzenlenecek. Yani çifte kazanç sağlanacak. İşte ayrıntılar...

Milyonlarca emekliye müjde... Çifte kazanç sağlanacak!

Meclis'e sevk edilen düzenlemeye göre; emeklilere verilen bayram ikramiyeleri, evde bakım desteği için aranan gelir şartında dikkate alınmayacak. Destek, bayram ikramiyesi nedeniyle kesilmeyecek.

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Milyonlarca emekliye müjde... Çifte kazanç sağlanacak!

ŞARTLAR NELER?

Halen evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ayda bin 305 lira 97 kuruş evde bakım desteği ödeniyor. Bu desteği almak için hanede kişi başına düşen aylık gelirin brüt asgari ücretin aylık net tutarının 3'te 2'sinden az olması şartı aranıyor.

Milyonlarca emekliye müjde... Çifte kazanç sağlanacak!

Gelir sınırı, 2018'de 967,27 liraydı. Bu yıl da bin 219 lira 34 kuruş. Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiyenin hayata geçmesinin ardından, bu ödeme aylık geliri 166,66 lira artırdığından, bazı kişilerin evde bakım desteği gelir sınırını aştığı için kesilmişti.

Milyonlarca emekliye müjde... Çifte kazanç sağlanacak!

Şimdi bu sıkıntı çözülüyor. Yeni düzenlemeye göre, engellilere 'evde bakım hizmeti desteği' için yapılan aylık gelir hesaplamasına bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek.

Milyonlarca emekliye müjde... Çifte kazanç sağlanacak!

Bayram ikramiyeleri dahil edilerek yapılan hesaplama sonucunda evde bakım hizmeti desteği kesilen engellilere bu hizmet yeniden sağlanmaya başlanacak; ödenmeyen yardım tutarları da defaten kendilerine verilecek.

Milyonlarca emekliye müjde... Çifte kazanç sağlanacak!

ŞART AŞILMAYACAK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyelerinin evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyeceğini bildirdi.

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