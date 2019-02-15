Haberler

Galeri

Milyonlarca emekliye müjde... Çifte kazanç sağlanacak!

Milyonlarca emekliye müjde... Çifte kazanç sağlanacak!

Emeklilere bayram ikramiyesi olarak 2 bin lira verilecek. Emekliler bu ikramiyenin yanında bin 305 TL de bakım desteği alabilecek. Bunun yanında gelir hesaplamasına ikramiyeler dahil edilmeyecek. Peki emekliler bayram ikramiyesini ne zaman alacak? Kesintiler olacak mı? Bu gibi soruların ayrıntıları şu şekilde...

Giriş Tarihi: 15.02.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





