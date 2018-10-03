Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar en az...

Milyonlarca emeklinin Ocak zammı belli olmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, enflasyon tahminine göre yüzde 10.65 olacak. Emekliler Ocak zammını merakla bekliyor. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak ve kesin rakam da 3 Ocak'ta ortaya çıkıyor. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı tahminlere göre yüzde 10.65 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, maaşlarda en az 108,78 lira artış yaşanacak. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda halen en düşük maaş ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş 108,78 lira artışla artışla bin 130 lira 17 kuruşa çıkacak. 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda ise en düşük maaş bin 713 lira 56 kuruştan 182 lira 49 kuruş artışla bin 896 lira 5 kuruşa yükselecek. En düşük esnaf emeklisi aylığı 163 lira 35 kuruş artışla bin 697 lira 18 kuruşa, Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da 114 lira 98 kuruş artışla bin 194 lira 57 kuruşa ulaşacak. Halen en yüksek aylık ise 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinde. Bu maaş da zam yüzde 10.65 olarak gerçekleşirse 521 lira 2 kuruş artışla 5 bin 413 lira 21 kuruşa yükselecek. EMEKLİYE 2 FARKLI ZAM Temmuz'da maaşlar memur emeklilerinde yüzde 8.65, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17 artarken, Ocak zammı için de ipuçları geliyor.