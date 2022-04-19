Giriş Tarihi: 19.04.2022 14:32
Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
14:53
Milyonları ilgilendiriyor: 2 istisnaya dikkat! Erken emeklilik hakkı sağlıyor
Sosyal Güvenlik Mevzuatımıza göre emekli olabilmek için yaş, prim ve yıl gibi üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Yani emeklilik için öncelikle uzun vadeli denilen sigorta kollarından birisinden sigortalı olmak, işe giriş tarihine göre belli sayıda prim gününü ödemiş olmak ve belli bir yaşa gelmek gerekiyor. Staj sigortası emeklilik hesaplamalarında başlangıç olarak kabul edilmiyor. Ancak bir istisnası var. O şartı yerine getirenler staj sonrası borçlanma yapıp erken emeklilik imkanı yakalıyor. İşte o detay!