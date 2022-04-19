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Haberler Galeri Milyonları ilgilendiriyor: 2 istisnaya dikkat! Erken emeklilik hakkı sağlıyor
Giriş Tarihi: 19.04.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 14:53

Milyonları ilgilendiriyor: 2 istisnaya dikkat! Erken emeklilik hakkı sağlıyor

Sosyal Güvenlik Mevzuatımıza göre emekli olabilmek için yaş, prim ve yıl gibi üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Yani emeklilik için öncelikle uzun vadeli denilen sigorta kollarından birisinden sigortalı olmak, işe giriş tarihine göre belli sayıda prim gününü ödemiş olmak ve belli bir yaşa gelmek gerekiyor. Staj sigortası emeklilik hesaplamalarında başlangıç olarak kabul edilmiyor. Ancak bir istisnası var. O şartı yerine getirenler staj sonrası borçlanma yapıp erken emeklilik imkanı yakalıyor. İşte o detay!

FARUK ERDEM
Milyonları ilgilendiriyor: 2 istisnaya dikkat! Erken emeklilik hakkı sağlıyor

Çalışma şekline göre şartlar değişiyor. Bir hizmet akdiyle çalışanlar 4A'lı yani eski adıyla SSK'lı oluyor. Kendi namına çalışanlar ya da isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler 4B'li yani Bağ-Kur'lu sayılıyor.

Milyonları ilgilendiriyor: 2 istisnaya dikkat! Erken emeklilik hakkı sağlıyor

Kamuda çalışanlar ise 4C'li yani emekli sandığı mensubu oluyor. Bunun dışında staj sırasında ve çıraklık sürelerinde sigorta yapılıyor ve iş kazası meslek hastalığına karşı güvence sağlanıyor.

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Milyonları ilgilendiriyor: 2 istisnaya dikkat! Erken emeklilik hakkı sağlıyor

Yine yasalarımıza göre bu sigortalar emeklilik hesabında başlangıç sayılmadığı gibi günler de prim günlerine eklenemiyor. Bu günlerin borçlanması da şu anda mümkün değil. Ancak bu iki konuda istisna da var.

Milyonları ilgilendiriyor: 2 istisnaya dikkat! Erken emeklilik hakkı sağlıyor

Avukatlar staj sürelerini borçlanabilirken anneler için de başlangıç sayılma durumu söz konusu oluyor.

Milyonları ilgilendiriyor: 2 istisnaya dikkat! Erken emeklilik hakkı sağlıyor

BORÇLANMA YOLU

Prim günlerini tamamlarken fiilen çalışıp ödeme yapmak gerekiyor. Ancak bazı istisnalarla borçlanma yoluyla da prim kazanılıyor.

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