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Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye farklı artış geliyor...

Emeklilerin Ocak mı için 2 farklı tahmin var. öngörülerine göre, memur emeklilerine fark çıkacak; zam yüzde 4.37 ya da 10.06 olabilecek.

TAKVİM Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 19.09.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 09:43
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Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye farklı artış geliyor...
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye farklı artış geliyor...

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Ocak mında belirleyici olacak.

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Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye farklı artış
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye farklı artış

için 2 farklı tahmin var. Buna bağlı olarak emeklilerin oranı için de 2 farklı tahmin ortaya çıkıyor.

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Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye farklı artış
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye farklı artış

'nın 31 Temmuz'da açıkladığı tahmine göre, 2018'in sında yüzde 3.87 olabilecek. Yine Merkez Bankası'nın bu ay açıkladığı beklenti anketindeki tahmine göre ise bu oran yüzde 9.56 çıkacak.

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Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye farklı artış
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye farklı artış

Bu tahminler, memur emeklilerine Ocak'ta farkı çıkabileceğini gösteriyor.

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Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye farklı artış
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye farklı artış

Bu durumda memur emeklilerinin yüzde 4'lük toplu sözleşme mı, farkla yükselecek.

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Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye farklı artış
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye farklı artış

Memur emeklilerinin Ocak'ta fark alabilmesi için 2018'in sında un yüzde 3.5'i aşması gerekiyor.

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Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye farklı artış
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye farklı artış
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