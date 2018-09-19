Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye farklı artış geliyor...

Emeklilerin Ocak zammı için 2 farklı tahmin var. Enflasyon öngörülerine göre, memur emeklilerine fark çıkacak; zam yüzde 4.37 ya da 10.06 olabilecek. Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Ocak zammında enflasyon belirleyici olacak. Enflasyon için 2 farklı tahmin var. Buna bağlı olarak emeklilerin zam oranı için de 2 farklı tahmin ortaya çıkıyor. Merkez Bankası'nın 31 Temmuz'da açıkladığı tahmine göre, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.87 olabilecek. Yine Merkez Bankası'nın bu ay açıkladığı beklenti anketindeki tahmine göre ise bu oran yüzde 9.56 çıkacak. Bu tahminler, memur emeklilerine Ocak'ta enflasyon farkı çıkabileceğini gösteriyor. Bu durumda memur emeklilerinin yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı, farkla yükselecek. Memur emeklilerinin Ocak'ta fark alabilmesi için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyor.