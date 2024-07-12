MKK 2024 yılı 2. çeyrek performansını paylaştı

TOPLAM YATIRIMCI SAYISI 35,3 MİLYONA YÜKSELDİ

MKK, 2024 yılı 2. çeyrek dönemine ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı "2. Çeyrek Sonu İtibarıyla Sermaye Piyasaları 2024 Panoraması" adlı videoda duyurdu. Buna göre, 31 Mart 2024 sonunda 15,85 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değeri, 30 Haziran 2024 sonunda 18,29 trilyon liraya yükseldi. Aynı dönemde, toplam yatırımcı sayısı 34,8 milyondan, 35,3 milyona yükseldi.

Toplam yatırımcı sayısı içerisindeki bakiyeli yatırımcı sayısı 11 milyon 20 bin 539 oldu. Yılın ikinci çeyreğinde MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 1 milyon 222 bin 137 olurken, en çok yeni yatırımcı 398 bin 33 ile 21-40 yaş grubu bireysel erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 295 bin 741 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam hesap sayısı 80,3 milyondan, 82,6 milyona çıkarken, bakiyeli hesap sayısı ise 15,5 milyon oldu. Bu dönemde, 20 şirket halka arz edilirken, halka arzdan toplanan tutar 44,26 milyar lira oldu. Yatırımcıların halka arza toplam katılım sayısı ise 52 milyon 609 bin oldu.