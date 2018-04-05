Nükleerde yalanlar ve gerçekler

İTHAL KAYNAĞA PARA AKMIYOR

YALAN: ÇOK MALİYETLİ

GERÇEK: 1000 MW nükleer santralin yapım maliyeti 1.7-2.5 milyar dolar. Bu kömürde 1.2 milyar dolar, doğalgaz da 600 milyon dolar.Gaz santral maliyeti nükleerin üçte biri gibi görünse de elektriği üretecek kaynağın ithal edildiği unutulmamalı. Bugün Akkuyu'ya eşdeğer elektrik üretmek için 6.585 megavat ithal kömür santrali kurmak gerek. Bunun ömrü 30 yıl olacağından bir o kadar daha santrale ihtiyacınız olacak. Yılda 13.5 milyon tondan 60 yılda 800 milyon ton kömür ithal etmeniz gerekecek. Bunun parasal miktarı yılda 900 milyon dolar, 60 yılda 56 milyar dolar. Gaz da ithalat rakamı 60 yılda 105 milyar doları buluyor.