Nükleerde yalanlar ve gerçekler

YALAN: DÜNYA VAZGEÇİYOR
GERÇEK: Dünyanın nükleer santral yatırımlarından vazgeçtiği yok. Rakamlar söylenenleri yalanlıyor. 1979'da 81, 1980'de 244, 1985'te 365, 1990'da 419, 2000'de 436, 2006'da 443 olan nükleer reaktör sayısı bugün 450'ye çıktı. Dünyada 30'dan fazla ülkede santral var. Türkiye'nin nükleer yatırımına 'endişeliyiz' diye bakan Avrupa'da 126 santral bulunuyor. Fransa 56 santralle başı çekiyor, İngiltere'de 15, İsveç'te 8, Almanya'da 8, Belçika ve İspanya'da 7 santral var. Fransa halen elektriğinin yüzde 78'ini nükleer santrallerden karşılıyor. Belçika'da bu oran yüzde 47, İspanya'da yüzde 20, İngiltere'de yüzde 19, Kanada ve Almanya'da yüzde 16.