OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025: TÜİK enflasyon oranı ile yeni kira zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

Ocak ayı kira zammı, ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın ilk ayında kira zammının yüzde kaç olacağı vatandaşlar tarafından mercek altına alındı TÜİK, her ayın başında bir önceki ayın enflasyon verilerini duyuruyor ve bu veriler, pek çok sektörde fiyatlandırma kararlarını doğrudan etkiliyor. Ocak ayı itibariyle, yılın 12. ayı olan aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Peki, Ocak ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanır? İşte, ayrıntılar...