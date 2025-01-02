Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
09:33
OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025: TÜİK enflasyon oranı ile yeni kira zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanır?
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2025 Ocak ayı kira artış oranı da netlik kazanacak. Her ay düzenli olarak duyurulan enflasyon oranları, birçok alanda olduğu gibi kira zamlarının hesaplanmasında da belirleyici rol oynuyor. Temmuz 2024'te sona eren kira artış sınırlamasının ardından, piyasalarda hareketlilik yaşanmıştı. Şimdi ise milyonlarca ev sahibi ve kiracı, 2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak kira zam oranlarını merakla bekliyor. Peki, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte Ocak ayında geçerli olacak kira zammı ne zaman belli olacak?