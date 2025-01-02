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Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:33

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025: TÜİK enflasyon oranı ile yeni kira zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2025 Ocak ayı kira artış oranı da netlik kazanacak. Her ay düzenli olarak duyurulan enflasyon oranları, birçok alanda olduğu gibi kira zamlarının hesaplanmasında da belirleyici rol oynuyor. Temmuz 2024'te sona eren kira artış sınırlamasının ardından, piyasalarda hareketlilik yaşanmıştı. Şimdi ise milyonlarca ev sahibi ve kiracı, 2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak kira zam oranlarını merakla bekliyor. Peki, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte Ocak ayında geçerli olacak kira zammı ne zaman belli olacak?

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025: TÜİK enflasyon oranı ile yeni kira zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

Ocak ayı kira zammı, ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın ilk ayında kira zammının yüzde kaç olacağı vatandaşlar tarafından mercek altına alındı TÜİK, her ayın başında bir önceki ayın enflasyon verilerini duyuruyor ve bu veriler, pek çok sektörde fiyatlandırma kararlarını doğrudan etkiliyor. Ocak ayı itibariyle, yılın 12. ayı olan aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Peki, Ocak ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanır? İşte, ayrıntılar...

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025: TÜİK enflasyon oranı ile yeni kira zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

OCAK AYI KİRA ARTŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklama tarihini duyurdu.

Buna göre, Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak ayı kira artış oranı da belirlenebilecek.

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OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025: TÜİK enflasyon oranı ile yeni kira zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?
Geçtiğimiz aylarda kira zamlarında uygulanan %25'lik sınır kaldırılmış ve yeniden enflasyon oranlarına dayalı sisteme geçilmişti. Kira artışları, TÜFE oranları temel alınarak hesaplanıyor.

Buna göre kira zam hesaplamaları şöyle;

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025: TÜİK enflasyon oranı ile yeni kira zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

Zamsız kira bedeli: 10.000 TL

Kira zam oranı: yüzde 60.45

Kira zam bedeli: 6.045 TL

Zamlı kira bedeli: 16.045 TL

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025: TÜİK enflasyon oranı ile yeni kira zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

ZAM HANGİ VERİYE GÖRE BELİRLENİYOR?
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor.

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