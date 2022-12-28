Giriş Tarihi: 28.12.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 17:12

OCAK MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Ek zam geliyor! Yüzde 30'u aşıyor: 2023 memur maaşları ne kadar olacak? İşte 5 hesaplama tablosu

Son dakika haberi...Ocak memur zammı için 1 haftadan az bir zaman kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur zammı için enflasyon farkı dışında ek zam çalışmaları için Bakan Bilgin'e talimat verdi. Bakan Bilgin sendika temsilcileriyle bir araya gelerek konuyu masaya yatırdı. Milyonlar memur maaş hesaplama için gelecek açıklamalara odaklanırken, Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası fark netleşecek. Masada 10-15 puanlık bir ek zam yer alıyor. İşte ek zam dahil 2023 enflasyon farkı ve meslek meslek memur maaşları, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı için tablo tablo maaş hesapları....