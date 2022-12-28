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Haberler Galeri OCAK MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Ek zam geliyor! Yüzde 30'u aşıyor: 2023 memur maaşları ne kadar olacak? İşte 5 hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 28.12.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 17:12

OCAK MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Ek zam geliyor! Yüzde 30'u aşıyor: 2023 memur maaşları ne kadar olacak? İşte 5 hesaplama tablosu

Son dakika haberi...Ocak memur zammı için 1 haftadan az bir zaman kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur zammı için enflasyon farkı dışında ek zam çalışmaları için Bakan Bilgin'e talimat verdi. Bakan Bilgin sendika temsilcileriyle bir araya gelerek konuyu masaya yatırdı. Milyonlar memur maaş hesaplama için gelecek açıklamalara odaklanırken, Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası fark netleşecek. Masada 10-15 puanlık bir ek zam yer alıyor. İşte ek zam dahil 2023 enflasyon farkı ve meslek meslek memur maaşları, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı için tablo tablo maaş hesapları....

METE DİRİCE
OCAK MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Ek zam geliyor! Yüzde 30’u aşıyor: 2023 memur maaşları ne kadar olacak? İşte 5 hesaplama tablosu

Memur zammı 2023 son dakika haberleri...Memur maaş zammı ile milyonların geliri Ocak ayında artacak. Memur zammı hesaplama tabloları 2022 yıl sonu yaklaşırken en çok merak edilenler arasına girdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet asgari ücret örneğinde olduğu gibi Ocak memur zammı için de refah artışları üzerinde yoğunlaştı.

OCAK MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Ek zam geliyor! Yüzde 30’u aşıyor: 2023 memur maaşları ne kadar olacak? İşte 5 hesaplama tablosu

YÜZDE 10 VE YÜZDE 15 EK ZAMLI MAAŞ TABLOLARI NETLEŞTİ

Memurlar enflasyon dışında sosyal refah payı adı altında ek zam alacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranına ilave olarak yüzde 10-15 ek zam dahil tüm beklentilere göre hesaplanan memur maaş zammı tablolarıyla tüm yeni maaşlar hesaplandı.

  • 6 aylık memur enflasyon farkı ve memur zammı
  • 15 meslekte ek zamlı memur maaşları
  • En düşük memur maaşı hesabı
  • 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı
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OCAK MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Ek zam geliyor! Yüzde 30’u aşıyor: 2023 memur maaşları ne kadar olacak? İşte 5 hesaplama tablosu

İLK ADIM ASGARİ ÜCRET ÜCRET OLDU

Küresel düzeyde artan enflasyon, enerji, gıda ve tedarik kriziyle küresel düzeyde artan enflasyonun etkilerinin ülkemizde de görülmesi sonrası hükümet alım gücünün 2023 yılında iyileştirilmesi için ilk adım olarak asgari ücret adımını attı.

OCAK MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Ek zam geliyor! Yüzde 30’u aşıyor: 2023 memur maaşları ne kadar olacak? İşte 5 hesaplama tablosu

ASGARİ ÜCRETTE ÇİFTE REKOR

Asgari ücret Temmuz'a göre yüzde 54,6, Ocak 2022 dönemine göre yüzde 100 artarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bunun yanında asgari ücret 455 dolar düzeyine yükselerek bir rekoru da döviz bazlı kırdı.

SON DAKİKA: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Emekli ve memur zammı 2023'te ne kadar olacak? | Video

OCAK MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Ek zam geliyor! Yüzde 30’u aşıyor: 2023 memur maaşları ne kadar olacak? İşte 5 hesaplama tablosu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI İÇİN REFAH ARTIŞI TALİMATI

Rekor asgari ücretin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hükümete memur ve emekli zammı için refah payı düzenlemesi için talimatını verdi. Konu Kabine Toplantısı'nda değerlendirdi.

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