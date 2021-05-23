Ödül olarak yanlışlıkla Bitcoin dağıttı! Ortalık karıştı!

BlockFi, yatırımcılara sunduğu faiz imkanları ve alım satımlar için ödediği aylık promosyonlarla bilinen bir kripto para borsası olarak yüz binlerce kişiye hizmet veriyor. Ancak şirket, kullanıcılara verdiği ödüllerde yapılan bir yanlışlık yüzünden büyük bir zararla karşı karşıya. ABD Stablecoin adlı altcoin ile ödeme ödeme yapması gereken BlockFi, bazı kullanıcılara ödemeyi Bitcoin cinsinden yaptı. Hata, sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla fark edildi ve şirket yanlış ödeme yaptığı kişilere ulaşmak için çalışmalara başladı.