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Haberler Galeri Ödül olarak yanlışlıkla Bitcoin dağıttı! Ortalık karıştı!
Giriş Tarihi: 23.05.2021 10:23 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 10:24

Ödül olarak yanlışlıkla dağıttı! Ortalık karıştı!

ve kripto para borsaları hakkındaki haberler son günlerde sıklıkla manşetlere taşındı. Ancak Bitcoin bu sefer daha farklı bir olayla gündemde. 'li bir kripto para borsası kullanıcılarına ödül olarak yanlışlıkla 700 Bitcoin dağıttı. Konu sosyal medyaya yansıyınca şirket, kullanıcılarına Bitcoin'leri geri ödemesini ve dava edilmeyeceklerini açıkladı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar...

Ödül olarak yanlışlıkla Bitcoin dağıttı! Ortalık karıştı!

BlockFi, merkezli bir kripto para borsası. Kullanıcıları için ödüllü kampanyalar düzenliyor. BlockFi bir süre önce ödüllü bir kampanyasını sonlandırdı ve belirli şartları yerine getiren kullanıcılarına da ödül olarak altcoin cinsinden ödeme yaptı. Fakat şirket bu ödemeyi yanlışlıkla cinsinden yaptı ve bu olaydan sonra ortalık karıştı. Olay sosyal medya ve çeşitli internet topluluklarında oldukça konuşuldu.

Ödül olarak yanlışlıkla Bitcoin dağıttı! Ortalık karıştı!

Şirket, 18-31 Mart tarihleri arasında hacim şartlarını yerine getirenlere ödül olarak Stablecoin cinsinden ödeme yapılacağını duyurmuştu. Ancak bu ödül, bazı kullanıcılara cinsinden verildi. Yapılan hata, bir süre sonra Reddit ve Twitter üzerinden paylaşılan kullanıcı gönderileriyle ortaya çıktı. BlockFi, parayı geri gönderenlere 500 dolar ödeyeceğini duyurdu.

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Ödül olarak yanlışlıkla Bitcoin dağıttı! Ortalık karıştı!

BlockFi, yatırımcılara sunduğu faiz imkanları ve alım satımlar için ödediği aylık promosyonlarla bilinen bir kripto para borsası olarak yüz binlerce kişiye hizmet veriyor. Ancak şirket, kullanıcılara verdiği ödüllerde yapılan bir yanlışlık yüzünden büyük bir zararla karşı karşıya. Stablecoin adlı altcoin ile ödeme ödeme yapması gereken BlockFi, bazı kullanıcılara ödemeyi cinsinden yaptı. Hata, sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla fark edildi ve şirket yanlış ödeme yaptığı kişilere ulaşmak için çalışmalara başladı.

Ödül olarak yanlışlıkla Bitcoin dağıttı! Ortalık karıştı!

Bazı kullanıcılara yaklaşık 700 ödeme yapan BlockFi; bu kullanıcılara uyarı amaçlı bir e-posta gönderdi. Yanlışlıkla gönderilen Bitcoin'leri kendi cüzdanlarına çeken ve iade etmeyen kişilerin suç işlediğini ve dava edilebileceğini bildiren BlockFi, parayı iade edenlere ise ödül olarak 500 dolar verileceğini duyurdu.

Ödül olarak yanlışlıkla Bitcoin dağıttı! Ortalık karıştı!

Şirketin açıklamasına göre olaydan en fazla 100 kişi etkilendi ve diğer müşterilerin hesaplarında bir sorun yaşanmadı. (Webtekno)

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