Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI 2025: Ocak zammı ile öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:48

ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI 2025: Ocak zammı ile öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca memur, maaş artışlarına ilişkin heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Yarın açıklanacak enflasyon verileri, 2025 yılı memur maaş artış oranlarını belirlemede önemli bir rol oynayacak. En düşük memur maaşından farklı unvan ve görev türlerine göre hesaplanan maaşlara kadar tüm oranlar, bu zam kararı doğrultusunda güncellenecek. Yeni düzenleme kapsamında, öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşlarında da artış yaşanacak. Peki, 2025 Ocak zammıyla birlikte öğretmen, başöğretmen, uzman öğretmen maaşı ne kadar olur, yüzde kaç zamlanacak?

ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI 2025: Ocak zammı ile öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

2025 Ocak ayında emekliler ve memurlar için maaş zamları, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli oluyor. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin maaşları da belirlenecek. Peki, 2025 Ocak zammıyla öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne olur, yüzde kaç zamlanacak? İşte detaylar...

ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI 2025: Ocak zammı ile öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE BELLİ OLUYOR!

Memur, emekli ve diğer kamu meslek gruplarında maaş zamları, 3 Ocak 2025 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak enflayon oranı ile belli olacak. Bununla birlikte, öğretmen, polis, akademisyen, doktor, avukat, imam, vaiz, müezzin gibi meslek gruplarının maaşları da artacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI 2025: Ocak zammı ile öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

2024 OCAK ZAMMI İLE ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2024 yılının 3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanan haziran enflasyonu ile 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Bununla birlikte güncel öğretmen maaşları şu şekilde;

Yeni öğretmen maaşı: 47.462,71 TL oldu.

Uzman öğretmen maaşı: 52.597,81 TL oldu.

Başöğretmen maaşı: 55.996,37 TL oldu.

ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI 2025: Ocak zammı ile öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

2025 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren ve hükümetle pazarlık yapılarak alınan zam 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, diğer 6 ayı için de yüzde 5 olmuştu. Eğer enflasyon farkı oluşmazsa, memur ve emekli memurlar 2025 yılı boyunca toplamda yüzde 11.3 oranında bir artış almış olacak.

ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI 2025: Ocak zammı ile öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Bu düzenlemeye göre, 1/4 öğretmen maaşının ocak ayında 47.433 TL'den 52.366 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ayrıca, 1/4 uzman öğretmen maaşının ise 52.568 TL'den 58.035 TL'ye çıkması öngörülüyor.

SON DAKİKA