Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
10:48
ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI 2025: Ocak zammı ile öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?
Milyonlarca memur, maaş artışlarına ilişkin heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Yarın açıklanacak enflasyon verileri, 2025 yılı memur maaş artış oranlarını belirlemede önemli bir rol oynayacak. En düşük memur maaşından farklı unvan ve görev türlerine göre hesaplanan maaşlara kadar tüm oranlar, bu zam kararı doğrultusunda güncellenecek. Yeni düzenleme kapsamında, öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşlarında da artış yaşanacak. Peki, 2025 Ocak zammıyla birlikte öğretmen, başöğretmen, uzman öğretmen maaşı ne kadar olur, yüzde kaç zamlanacak?