ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI 2025: Ocak zammı ile öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

2025 Ocak ayında emekliler ve memurlar için maaş zamları, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli oluyor. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin maaşları da belirlenecek. Peki, 2025 Ocak zammıyla öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne olur, yüzde kaç zamlanacak? İşte detaylar...