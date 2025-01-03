ÖĞRETMEN MAAŞI ZAMMI 2025: Ocak zammı ile öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

2025 ÖĞRETMEN MAAŞLARI BELLİ OLUYOR!

2025 yılı için memur, emekli ve diğer kamu çalışanlarının maaş artışları, 3 Ocak 2025 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranına göre belirlenecek. Bu kapsamda, öğretmen, polis, akademisyen, doktor, avukat, imam, vaiz, müezzin gibi pek çok kamu görevlisinin maaşlarında da artış yapılması bekleniyor.