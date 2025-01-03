Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
09:38
ÖĞRETMEN MAAŞI ZAMMI 2025: Ocak zammı ile öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?
Ocak 2025'te öğretmen maaşlarına yapılacak zam, enflasyon oranlarına bağlı olarak şekillenecek. Öğretmenler, zamlı maaşları öğrenmek için arama motorlarında araştırmalarını hızlandırdı. Memur maaş artış oranları, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Bu veriler, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların yanı sıra öğretmen maaşı üzerinde de önemli bir rol oynayacak. Peki, 2025 Ocak maaş zammıyla birlikte öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?