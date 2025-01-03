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Haberler Galeri ÖĞRETMEN MAAŞI ZAMMI 2025: Ocak zammı ile öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:38

ÖĞRETMEN MAAŞI ZAMMI 2025: Ocak zammı ile öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Ocak 2025'te öğretmen maaşlarına yapılacak zam, enflasyon oranlarına bağlı olarak şekillenecek. Öğretmenler, zamlı maaşları öğrenmek için arama motorlarında araştırmalarını hızlandırdı. Memur maaş artış oranları, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Bu veriler, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların yanı sıra öğretmen maaşı üzerinde de önemli bir rol oynayacak. Peki, 2025 Ocak maaş zammıyla birlikte öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

ÖĞRETMEN MAAŞI ZAMMI 2025: Ocak zammı ile öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emekli , TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranlarına odaklandı. Ocak 2025 maaşları öncesinde öğretmen aylık zammı hesaplamaları da yoğunluk kazandı. Peki, 2025 Ocak zammıyla öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne olur, yüzde kaç zamlanacak? İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMEN MAAŞI ZAMMI 2025: Ocak zammı ile öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

2025 ÖĞRETMEN MAAŞLARI BELLİ OLUYOR!

2025 yılı için memur, emekli ve diğer kamu çalışanlarının maaş artışları, 3 Ocak 2025 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranına göre belirlenecek. Bu kapsamda, öğretmen, polis, akademisyen, doktor, avukat, imam, vaiz, müezzin gibi pek çok kamu görevlisinin maaşlarında da artış yapılması bekleniyor.

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ÖĞRETMEN MAAŞI ZAMMI 2025: Ocak zammı ile öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

2024 OCAK ZAMMI İLE ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2024 yılının 3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanan haziran enflasyonu ile 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Bununla birlikte güncel öğretmen maaşları şu şekilde;

Yeni öğretmen maaşı: 47.462,71 TL oldu.

Uzman öğretmen maaşı: 52.597,81 TL oldu.

Başöğretmen maaşı: 55.996,37 TL oldu.

ÖĞRETMEN MAAŞI ZAMMI 2025: Ocak zammı ile öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

2025 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren ve hükümetle pazarlık yapılarak alınan zam 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, diğer 6 ayı için de yüzde 5 olmuştu. Eğer enflasyon farkı oluşmazsa, memur ve emekli memurlar 2025 yılı boyunca toplamda yüzde 11.3 oranında bir artış almış olacak.

ÖĞRETMEN MAAŞI ZAMMI 2025: Ocak zammı ile öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Bu hesaplamalar doğrultusunda, 1/4 öğretmen maaşının ocak ayında 47.433 TL'den 52.366 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ayrıca, 1/4 uzman öğretmen maaşının ise 52.568 TL'den 58.035 TL'ye yükselemsi düşünülüyor.

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