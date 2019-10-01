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  • Otomobil almak isteyenlere müjde! Kredi kampanyası resmen başladı

almak isteyenlere müjde! kampanyası resmen başladı

Araba almak isteyenler için kamu bankaları taşıt faiz oranlarında indirime gitti. Yüzde 0.49-0.69 faiz bandı aralığında sahibi olmak mümkün hale geldi.

Giriş Tarihi: 01.10.2019 08:43 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 08:54
Otomobil almak isteyenlere müjde! Kredi kampanyası resmen başladı

Kamu bankaları bazı marka otomobillerde yerli olması şartıyla faizlerini düşürdü.

Otomobil almak isteyenlere müjde! Kredi kampanyası resmen başladı

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın katıldığı kampanyada binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılacak. Kampanya 1 Ekim 2019'da başlayacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.

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Otomobil almak isteyenlere müjde! Kredi kampanyası resmen başladı

Yerli üretim olan Fiat, Honda, Hyundai ve Renault marka otomobillerle Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, BMC, Otokar marka ticari araçlarda kampanya başlatıldı.

Otomobil almak isteyenlere müjde! Kredi kampanyası resmen başladı

İŞTE ÇEKİLECEK KREDİLERE ÖDENECEK TUTARLAR (BİNEK ARAÇLAR)

50 bin lira

18 ay ödeme

Taksit tutarı: 2935 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 8.01

Otomobil almak isteyenlere müjde! Kredi kampanyası resmen başladı

50 bin lira

24 ay ödeme

Taksit tutarı: 2239 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 7.84

Otomobil almak isteyenlere müjde! Kredi kampanyası resmen başladı

50 bin lira

36 ay ödeme

Taksit tutarı: 1545 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 7.66

Otomobil almak isteyenlere müjde! Kredi kampanyası resmen başladı

75 bin lira

18 ay ödeme

Taksit tutarı: 4403 lira

Faiz oranı yüzde 0.49

Yıllık maliyet yüzde 8.01

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