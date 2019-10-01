Otomobil almak isteyenlere müjde! Kredi kampanyası resmen başladı

Araba almak isteyenler için kamu bankaları taşıt kredi faiz oranlarında indirime gitti. Yüzde 0.49-0.69 faiz bandı aralığında otomobil sahibi olmak mümkün hale geldi. Kamu bankaları bazı marka otomobillerde yerli olması şartıyla kredi faizlerini düşürdü. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın katıldığı kampanyada binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılacak. Kampanya 1 Ekim 2019'da başlayacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek. Yerli üretim olan Fiat, Honda, Hyundai ve Renault marka otomobillerle Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, BMC, Otokar marka ticari araçlarda kampanya başlatıldı. İŞTE ÇEKİLECEK KREDİLERE ÖDENECEK TUTARLAR (BİNEK ARAÇLAR) 50 bin lira kredi 50 bin lira kredi 75 bin lira kredi