Otomobil sahipleri dikkat! Yüzde 25 indirim var...

SORGULAMAYI İHMAL ETMEYİN
İndirim hakkı cezanın tebliğinden geçerli olmak üzere 15 gün içinde kullanılabiliyor. Bazen kesilen cezalar çok geç tebliğ edilebiliyor. Ancak bilerek ya da bilmeden kural ihlali yaptığınızı düşünüyorsanız e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden aralıklarla sorgulama yapın.
e-Devlet'e girdikten sonra, e-Hizmetler bağlantısından 'Emniyet Genel Müdürlüğü' menüsünü açın. 'Araç Plakasına Yazılan Ceza' sorgulamasıyla adınıza kayıtlı araçlara ait cezayı öğrenebilirsiniz. Yine 'egm.gov.tr' ve 'gib.gov.tr' üzerinden borç ödeme, sorgulama bölümlerinden cezalar görülebilir.