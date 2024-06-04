OVP’de V1 noktası! Kritik eşiğe gelindi: Vergi ’tavana’ yayılacak

İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı...

Ekonomik program çalışıyor... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu hususun altını ısrarla çiziyor. Aslında iyi de yapıyor. Moral vermeye, güven inşa etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da her vesile ile programın arkasında durduğunu açıklaması, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlı olduğunu söylemesi de mevcut tabloyu güçlendiriyor. Lâkin... Programa yatırım yapılması ne kadar fırsat barındırıyorsa, ihmal edilmeyecek riskler de barındırıyor. Neden? Çünkü toplumsal beklentiler kadar sabırsızlık yüksek de ondan.

Literatürde farklı versiyonları olsa da...