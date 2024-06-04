Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
10:37
OVP'de V1 noktası! Kritik eşiğe gelindi: Vergi 'tavana' yayılacak
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarında sıklıkla dile getirdiği "Ekonomik program çalışıyor" vurgusuna değinerek, mevcut tablonun güçlense de ihmal edilmeyecek riskler barındırdığına dikkat çekti. Yazısında söz konusu risklere değinen Müderrisoğlu, " 'Yandan değil candan' sahip çıkılması gereken bir programdan ve kritik eşikten bahsediyoruz." diyerek dikkat edilmesi gereken hususları kaleme aldı.