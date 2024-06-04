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Haberler Galeri OVP'de V1 noktası! Kritik eşiğe gelindi: Vergi 'tavana' yayılacak
Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 10:37

OVP'de V1 noktası! Kritik eşiğe gelindi: Vergi 'tavana' yayılacak

Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarında sıklıkla dile getirdiği "Ekonomik program çalışıyor" vurgusuna değinerek, mevcut tablonun güçlense de ihmal edilmeyecek riskler barındırdığına dikkat çekti. Yazısında söz konusu risklere değinen Müderrisoğlu, " 'Yandan değil candan' sahip çıkılması gereken bir programdan ve kritik eşikten bahsediyoruz." diyerek dikkat edilmesi gereken hususları kaleme aldı.

OVP’de V1 noktası! Kritik eşiğe gelindi: Vergi ’tavana’ yayılacak

Türkiye'nin ekonomi gündemine ilişkin yaşanan son gelişmeleri köşesinde kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, Orta Vadeli Program'da Mayıs ayı ile birlikte gelinen kritik eşik için, "Ekonomik programa, 'V1 kalkış' diyen pilotun anonsundaki gibi asla durulamayacak noktada olduğumuzun bilinciyle yaklaşmamız mecburidir!" ifadesini kullandı.

OVP’de V1 noktası! Kritik eşiğe gelindi: Vergi ’tavana’ yayılacak

KRİTİK EŞİĞE GELİNDİ

Ekonomik programa, asla durulamayacak noktada olunduğunun bilinciyle yaklaşmanın mecburi olduğunu ifade eden Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü yazısında bu mecburiyetin sebeplerini ele aldı. Ekonomik programda daha alınması gereken kararların ve yapılması gereken fedakarlıkların olduğunu belirten Müderrisoğlu, Mayıs ayı itibariyle gelinen kritik eşikte toplumda oluşması gereken bilinci anlattı.

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OVP’de V1 noktası! Kritik eşiğe gelindi: Vergi ’tavana’ yayılacak

İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı...

Ekonomik program çalışıyor... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu hususun altını ısrarla çiziyor. Aslında iyi de yapıyor. Moral vermeye, güven inşa etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da her vesile ile programın arkasında durduğunu açıklaması, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlı olduğunu söylemesi de mevcut tabloyu güçlendiriyor. Lâkin... Programa yatırım yapılması ne kadar fırsat barındırıyorsa, ihmal edilmeyecek riskler de barındırıyor. Neden? Çünkü toplumsal beklentiler kadar sabırsızlık yüksek de ondan.

Literatürde farklı versiyonları olsa da...

OVP’de V1 noktası! Kritik eşiğe gelindi: Vergi ’tavana’ yayılacak

"Türk gibi başla. İngiliz gibi sürdür. Alman gibi bitir" diye bir örneklendirme var.

Türk gibi deyince aklımıza ne geliyor?

Heyecan, girişimcilik, özgüven, hırs ve duygusallıkta bir uçtan öbürüne git gel...

İngiliz neyi çağrıştırıyor?

Diplomasi, müzakere, ince hesap, her durumda haklı çıkma becerisi...

Peki ya Almanlar?

Disiplin, istikrar, çalışkanlık, neticeye odaklılık.

OVP’de V1 noktası! Kritik eşiğe gelindi: Vergi ’tavana’ yayılacak

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Uygulanmakta olan ekonomik program için Sn. Şimşek'in anlatımı ile "En kötüsü geride kaldı" denilse bile henüz, "Çoğu gitti, azı kaldı" denilecek noktada değiliz. Daha alınacak çok karar, tabandakilerden ziyade tavandakilerin de göstermesi gereken fedakârlıklar söz konusu olacak.

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