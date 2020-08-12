Pandemi 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ve sonuç sorgulama ekranı 2020! E Devlet ile pandemi destek parası başvuru sonucu öğrenme

Koronavirüs salgını süresince, ekonomik açıdan zor durumda olan vatandaşlara sağlanan pandemi sosyal destek ödemeleri verilmeye devam ediyor. 1. ve 2. faz ödemeler tamamlanırken 3. faz sosyal destek başvurusu e Devlet ekranı üzerinden yapılıyor. 1. ve 2. faz ödemelerden yararlanamayanlar, E Devlet giriş ile 1000 TL sosyal destek parası başvuru işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada "3. Faz sosyal yardım programımıza 6 milyonun üzerinde başvuru almış durumdayız. 3. Fazda şu ana kadar 620 bin ödemeyi gerçekleştirdik." sözlerini kullandı.

E DEVLET PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İhtiyaç sahipleri, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek. Buna göre; T.C. numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA 2020

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

İşte, E Devlet ile 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama ekranı;