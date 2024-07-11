PERSONEL ALIMI 2024 İLANLARI: Kamuya 37.741 personel alımı yapılacak! İşte 40 kurumun işçi ve memur alımı ilanı...

40 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK
40 kamu kuruluşu toplamda 37.741 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Karabağlar Belediyesi, Atabağı Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, ODTÜ, Kastamonu Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Jandarma Genel Komutanlığı, Abdullah Gül Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitsi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri ve alım yapılacak kadrolar sıralandı.