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Haberler Galeri PERSONEL ALIMI 2024 İLANLARI: Kamuya 37.741 personel alımı yapılacak! İşte 40 kurumun işçi ve memur alımı ilanı...
Giriş Tarihi: 11.07.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 12:07

PERSONEL ALIMI 2024 İLANLARI: Kamuya 37.741 personel alımı yapılacak! İşte 40 kurumun işçi ve memur alımı ilanı...

Personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Son 3 günde 10 kurumdan daha personel alımı duyurusu yapıldı. Böylece toplamda kamuya alınacak personel sayısı 37.741'e ulaştı. Peki hangi kurumlar hangi pozisyonlar için personel alımı yapacak? İşte detaylar...

PERSONEL ALIMI 2024 İLANLARI: Kamuya 37.741 personel alımı yapılacak! İşte 40 kurumun işçi ve memur alımı ilanı...

Personel alımı listesi 40. kurumun duyurusuyla güncellendi. Buna göre kamuya 37.741 personel alımı yapılacak. 40 kurum tarafından yayımlanan ilana göre işçi ve memur alımı için KPSS, YKS veya sınavsız alımlar yapılacak.

PERSONEL ALIMI 2024 İLANLARI: Kamuya 37.741 personel alımı yapılacak! İşte 40 kurumun işçi ve memur alımı ilanı...

37.741 PERSONEL ALIMI İLANI RESMİ GAZETE'DE

Başvuru şartları ve tarihleri belli olan 37.741 personel alımı için son 3 günde 10 kurumdan daha açıklama geldi. 40 kamu kurumu tarafından yapılacak alımlar arasında 1 bakanlık, 2 belediye, 34 üniversite, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yer alıyor. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? Sizler için derledik.

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PERSONEL ALIMI 2024 İLANLARI: Kamuya 37.741 personel alımı yapılacak! İşte 40 kurumun işçi ve memur alımı ilanı...

40 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

40 kamu kuruluşu toplamda 37.741 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Karabağlar Belediyesi, Atabağı Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, ODTÜ, Kastamonu Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Jandarma Genel Komutanlığı, Abdullah Gül Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitsi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri ve alım yapılacak kadrolar sıralandı.

PERSONEL ALIMI 2024 İLANLARI: Kamuya 37.741 personel alımı yapılacak! İşte 40 kurumun işçi ve memur alımı ilanı...

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

PERSONEL ALIMI 2024 İLANLARI: Kamuya 37.741 personel alımı yapılacak! İşte 40 kurumun işçi ve memur alımı ilanı...

KARABAĞLAR BELEDİYESİ 8 ZABITA MEMURU ALACAK

İzmir ili Karabağlar Belediye Başkanlığı 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) P93 puan türünden en az 65 puan alan; Adalet, Özel Güvenlik ve Koruma, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler ön lisans programlarının birinden mezun olan; en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olan 1 kadın 7 erkek zabıta memuru alacağını duyurdu.

22 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

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