PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı! 24 kamu kurumu işçi ve memur alımı yapacak

SGK 70 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kıdemli Uzman Yazılımcı, Kıdemli Uzman Sistem Yöneticisi, Kıdemli Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (IBM), Kıdemli Yazılım Mimarı, Kıdemli Uzman Sistem Yöneticisi (Etki Alanı Yönetimi), Kıdemli Uzman Sistem Yöneticisi (Sanallaştırma Yönetimi), Kıdemli Uzman Siber Güvenlik Yöneticisi, Kıdemli Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (Oracle), Kıdemli Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (IBM), Kıdemli Uzman Network Yöneticisi, Kıdemli Yapay Zekâ Uzmanı, Kıdemli Devops Uzmanı, Uzman Yazılımcı (JAVA), Uzman Yazılımcı (.NET), Uzman İş Analisti, Yazılım Test Uzmanı, Web Önyüz Geliştirme Uzmanı, Uzman Sistem Yöneticisi (Yedekleme Yönetimi), Uzman Sistem Yöneticisi (Etki Alanı Yönetimi), Uzman Sistem Yöneticisi (Sanallaştırma Yönetimi), Uzman Siber Güvenlik Yöneticisi, Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (Oracle), Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (IBM), Uzman Network Yöneticisi, Devops Uzmanı, Uzman İş Analisti, Yazılım Test Uzmanı, Web Önyüz Geliştirme Uzmanı, Uzman Sistem Yöneticisi (Yedekleme Yönetimi), Uzman Sistem Yöneticisi (Uygulama Yönetimi), Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (IBM), Veri Bilimi ve İş Zekâsı Uzmanı ve Veri Merkezi Uzmanı pozisyonları için toplamda 70 sözleşmeli bilişim personeli alacak.
2 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.