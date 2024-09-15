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Giriş Tarihi: 15.09.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 15:36

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı! 24 kamu kurumu işçi ve memur alımı yapacak

Son dakika haberi: 24 kamu kurumunun personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya toplamda 4034 işçi ve memur alımı yapılacak olup bunların bir kısmı sözleşmeli olacak. Peki personel alımı için gerekli şartlar ne? Son başvuru tarihleriyle birlikte 24 kurumun personel alımı ilanı...

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı! 24 kamu kurumu işçi ve memur alımı yapacak

Son dakika haberleri: 24 kurumun işçi ve memur alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Güncel personel alımı ilanlarına göre kamuya 4034 memur ve işçi alımı yapılacak. Alım yapacak kurumlar arasında 4 Bakanlık yer alıyor. Peki hangi kurum hangi pozisyonlar için personel alımı yapacak? İşçi ve memur alımı için kurumlarına aradığı şartlar neler? İşte detaylar...

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı! 24 kamu kurumu işçi ve memur alımı yapacak

24 KAMU KURUMU 4034 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 24 kamu kurumu 4034 işçi ve memur alımı yapacak. Güncel personel alımı ilanlarına göre 4 Bakanlık, 1 üniversite, 2 kalkınma ajansı, 12 belediye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, MSÜ, İŞKUR ve SGK işçi ve memur alımı yapacak. Peki hangi kurumlar personel alımı yapacak? İşte o liste:

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PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı! 24 kamu kurumu işçi ve memur alımı yapacak

SGK 70 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kıdemli Uzman Yazılımcı, Kıdemli Uzman Sistem Yöneticisi, Kıdemli Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (IBM), Kıdemli Yazılım Mimarı, Kıdemli Uzman Sistem Yöneticisi (Etki Alanı Yönetimi), Kıdemli Uzman Sistem Yöneticisi (Sanallaştırma Yönetimi), Kıdemli Uzman Siber Güvenlik Yöneticisi, Kıdemli Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (Oracle), Kıdemli Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (IBM), Kıdemli Uzman Network Yöneticisi, Kıdemli Yapay Zekâ Uzmanı, Kıdemli Devops Uzmanı, Uzman Yazılımcı (JAVA), Uzman Yazılımcı (.NET), Uzman İş Analisti, Yazılım Test Uzmanı, Web Önyüz Geliştirme Uzmanı, Uzman Sistem Yöneticisi (Yedekleme Yönetimi), Uzman Sistem Yöneticisi (Etki Alanı Yönetimi), Uzman Sistem Yöneticisi (Sanallaştırma Yönetimi), Uzman Siber Güvenlik Yöneticisi, Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (Oracle), Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (IBM), Uzman Network Yöneticisi, Devops Uzmanı, Uzman İş Analisti, Yazılım Test Uzmanı, Web Önyüz Geliştirme Uzmanı, Uzman Sistem Yöneticisi (Yedekleme Yönetimi), Uzman Sistem Yöneticisi (Uygulama Yönetimi), Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (IBM), Veri Bilimi ve İş Zekâsı Uzmanı ve Veri Merkezi Uzmanı pozisyonları için toplamda 70 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

2 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı! 24 kamu kurumu işçi ve memur alımı yapacak

MSÜ 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Millî Savunma Bakanlığına bağlı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2 ağ uzmanı, 2 sunucu sistemleri uzmanı, 1 siber güvenlik uzmanı, 1 siber operasyon merkezi uzmanı, 1 son kullanıcı güvenlik sistemleri uzmanı olmak üzere 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

3 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 3 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı! 24 kamu kurumu işçi ve memur alımı yapacak

ADALET BAKANLIĞI 24 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Adalet Bakanlığı Kıdemli Yazılım Mimarı, Kıdemli Yazılım-DevOps Mimarı, Kıdemli Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Web Önyüz Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı, Kıdemli DevOps ve Sistem Mühendisi, Web Önyüz Geliştirme Uzmanı, Java Yazılım Geliştirme Uzmanı, DevOps Uzmanı, Bilgi Güvenliği Uzmanı, Ağ ve Güvenlik Uzmanı, Sistem Uzmanı (Windows), Sistem Uzmanı (Linux), Java Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı, Büyük Veri ve İş Zekâsı Uzmanı, Elektrik-Mekanik Altyapı Uzmanı, Ağ Uzmanı ve Ağ ve Güvenlik Uzmanı pozisyonları için toplamda 24 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

3 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

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