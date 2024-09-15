PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı! 24 kamu kurumu işçi ve memur alımı yapacak

24 KAMU KURUMU 4034 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 24 kamu kurumu 4034 işçi ve memur alımı yapacak. Güncel personel alımı ilanlarına göre 4 Bakanlık, 1 üniversite, 2 kalkınma ajansı, 12 belediye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, MSÜ, İŞKUR ve SGK işçi ve memur alımı yapacak. Peki hangi kurumlar personel alımı yapacak? İşte o liste: