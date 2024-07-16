PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 37.785 personel alımı yapılacak! Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte 40 ilan...

40 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK
39 kamu kuruluşu toplamda 37.785 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Karabağlar Belediyesi, Atabağı Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, ODTÜ, Kastamonu Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Jandarma Genel Komutanlığı, Abdullah Gül Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Taşköprü Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitsi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri ve alım yapılacak kadrolar sıralandı.