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Haberler Galeri Altın alacaklar dikkat! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Alım fırsatı için rakamları açıkladı
Giriş Tarihi: 12.08.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 13:43

Altın alacaklar dikkat! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Alım fırsatı için rakamları açıkladı

Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, altın piyasasına dair A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Gram altın, ons altın üzerinde açıklamalarda bulunan Erbaş, altın alım fırsatı için rakam verdi. Piyasalarda geçen hafta oynaklığın ve belirsizliğin çok yüksek olduğunu bu haftaya daha pozitif başlandığını vurgulayan Erbaş, borsada doğru hisselerin seçilmesinin yıl sonuna doğru tekrar bir potansiyel yükselişe götürebileceğini bildirirdi. Erbaş, "2500-2600 TL aralığında gram altın, 2400 dolar altında ons altın yıl sonuna kadar bir fırsat yaratmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Altın alacaklar dikkat! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Alım fırsatı için rakamları açıkladı

Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında piyasalara dair açıklamalarda bulundu. Bu haftaya daha pozitif başlandığını belirten Tonguç, şu değerlendirmelerde bulundu:

Altın alacaklar dikkat! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Alım fırsatı için rakamları açıkladı

RİSKİN YÜKSEK OLDUĞU DÖNEMLERDE HANGİ YATIRIM ARAÇLARI MANTIKLI?

Geçen hafta gerçekten belki de bu yıl içerisindeki en oynaklığın ve belirsizliğin yüksek olduğu bir haftayı yaşadık. Ama bu haftaya geldiğimizde geçen haftadan geriye kalan bazı risk algısındaki fiyatlamaların ya da göstergelerin iyileştiğini görüyoruz. Yani bir VIX endeksi işte korku endeksi olarak değerlendirdiğimiz bu endeks 60-65 seviyesine çıktıktan sonra bugün 20 civarlarına kadar geri çekildi. Bunun yanı sıra bizim CDS'lerde 300 seviyelerinin üstünü görmüştük. Bu sabah itibariyle 275'lerdeyiz tekrar.

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Altın alacaklar dikkat! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Alım fırsatı için rakamları açıkladı

DÖVİZ, BORSA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Aslına baktığımızda kaldıraçlı ve kredili pozisyonların geçen hafta pazartesi salı günü kapanması sonrası evet bir tortu kaldı tabi ki piyasaların üzerinde ama ben bu haftaya daha pozitif başladığımızı düşünüyorum ve görüyorum. Genel olarak aslına baktığımızda yurt içindeki yatırımcılar için hala TL tarafındaki sabit getirili ürünler cazip omaya devam ediyor. Onu söyleyebiliriz. Kur tarafında çok fazla bir oynaklık yok 2-3 aydır ve tahmin ediyorum geçen haftada enflasyon raporunu gördük Merkez Bankası tarafından. Bir süre daha kurda bu yataylığın devam edeceğini düşünüyoruz. Döviz piyasaları yıl sonuna kadar belki önümüzdeki yıl içinde getiri anlamında çok fazla bir seçenek sunacağını zannetmiyorum.

Altın alacaklar dikkat! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Alım fırsatı için rakamları açıkladı

"POTANSİYEL YÜKSELİŞE GÖTÜREBİLİR"

Borsa tarafı önemli çünkü bir çok yatırımcı özellikle 8 milyon civarında bir yerli yatırımcımız var burada. 9850 üzerinde kapanışlar devam ediyor. Bu sabah 10000 seviyesinin üzerine attık. Aslında jeopolitik risklerde de belki bir toparlanma eğilimine dair bazı haber akışları da var. Dolasıyla risk bir baktığımızda yatırımcılar için korkulu bir rüya gibi gözüküyor ama fırsatları da beraberinde getiriyor. Biz, 9850 borsada aşağı kırılmadığı sürece ağustos ayı içerisinde yatay fiyatlamalar devam etse de bir nadas dönemi gibi görüyoruz.

Hala burada bilanço dönemiyle birlikte doğru hisselerin seçilmesi yıl sonuna doğru bizi tekrar bir potansiyel yükselişe götürebilir. Döviz tarafının yatay kalacağını düşünüyoruz. Mevduat ve benzeri ürünlerinde hala portföylerde %25-30 civarında bulunabileceğini düşünüyoruz. Tabiki yatırımcıların biraz daha bu kaldıraçlı kredili işlemlerde özellikle bu gibi oynaklıkların önümüzdeki dönemde devam edeceğini düşünerek biraz daha temkinli olmaları lazım. Dolasıyla bir sepet içerisinde bu saydığımız başlıklardaki ürün ve pazarlardaki gelişmeler takip edilebilir.

Altın alacaklar dikkat! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Alım fırsatı için rakamları açıkladı

ALTIN NE YÖNDE İLERLER, FİYATLAR ARTAR MI?

Altında aslında yıl başından beri yukarı yönlü bir ivme var. TL bazlı altın yani gram tarafında biz biraz önce kur tarafının çok fazla hareketli olmayacağını söyledik ama ons altın yani dolar bazlı altında hala 2400 dolarların üstündeyiz. Bu da gram altını 2600 TL nin üzerinde tutuyor.

Dolasıyla yıl sonuna doğru da biz burada özellikle yurt dışındaki faiz indirimleri, olası zaman zaman ekonomik ya da jeopolitik risklerdeki artışın beklenebilecek bir ABD seçim var önümüzde kasım ayında. Dolasıyla burada altında yıl sonuna kadar her türlü geri çekilme hala az ya da çok mevcut durumda her portföyleri biraz korumak amaçlı hem de yatırım amaçlı potansiyel barındırıyor. Tabi yatırımcıların dolar bazlı mı TL bazlı mı daha çok almak istedikleri kendi finansal okuryazarlıklarına göre biraz daha değişebilir.

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