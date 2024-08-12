Giriş Tarihi: 12.08.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
13:43
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Alım fırsatı için rakamları açıkladı
Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, altın piyasasına dair A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Gram altın, ons altın üzerinde açıklamalarda bulunan Erbaş, altın alım fırsatı için rakam verdi. Piyasalarda geçen hafta oynaklığın ve belirsizliğin çok yüksek olduğunu bu haftaya daha pozitif başlandığını vurgulayan Erbaş, borsada doğru hisselerin seçilmesinin yıl sonuna doğru tekrar bir potansiyel yükselişe götürebileceğini bildirirdi. Erbaş, "2500-2600 TL aralığında gram altın, 2400 dolar altında ons altın yıl sonuna kadar bir fırsat yaratmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.