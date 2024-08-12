Altın alacaklar dikkat! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Alım fırsatı için rakamları açıkladı

"POTANSİYEL YÜKSELİŞE GÖTÜREBİLİR"

Borsa tarafı önemli çünkü bir çok yatırımcı özellikle 8 milyon civarında bir yerli yatırımcımız var burada. 9850 üzerinde kapanışlar devam ediyor. Bu sabah 10000 seviyesinin üzerine attık. Aslında jeopolitik risklerde de belki bir toparlanma eğilimine dair bazı haber akışları da var. Dolasıyla risk bir baktığımızda yatırımcılar için korkulu bir rüya gibi gözüküyor ama fırsatları da beraberinde getiriyor. Biz, 9850 borsada aşağı kırılmadığı sürece ağustos ayı içerisinde yatay fiyatlamalar devam etse de bir nadas dönemi gibi görüyoruz.

Hala burada bilanço dönemiyle birlikte doğru hisselerin seçilmesi yıl sonuna doğru bizi tekrar bir potansiyel yükselişe götürebilir. Döviz tarafının yatay kalacağını düşünüyoruz. Mevduat ve benzeri ürünlerinde hala portföylerde %25-30 civarında bulunabileceğini düşünüyoruz. Tabiki yatırımcıların biraz daha bu kaldıraçlı kredili işlemlerde özellikle bu gibi oynaklıkların önümüzdeki dönemde devam edeceğini düşünerek biraz daha temkinli olmaları lazım. Dolasıyla bir sepet içerisinde bu saydığımız başlıklardaki ürün ve pazarlardaki gelişmeler takip edilebilir.