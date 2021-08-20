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Haberler Galeri Piyasalardan son dakika | Altın fiyatlarında şok hareketlilik! Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? (20 Ağustos)
Giriş Tarihi: 20.08.2021 07:21 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 07:21

Piyasalardan son dakika | Altın fiyatlarında şok hareketlilik! Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? (20 Ağustos)

Serbest piyasaların son işlem gününde, anlık ve canlı altın fiyatları yakından takip edilmeye devam ediyor. Yaklaşık son üç haftadır aşağı - yukarı yönlü bir dalgalanma içerisinde olan gram altın fiyatı bugün yükseldi. Çeyrek altın fiyatı da gram altın ile beraber yükseliş trendine girdi. ONS, çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da aynı ivmeyi koruyor. Kapalıçarşı'da bugün çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 20 Ağustos 2021 Cuma canlı altın alış satış fiyatı tablosu

Piyasalardan son dakika | Altın fiyatlarında şok hareketlilik! Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Ağustos

Piyasalardan güncel altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, serbest piyasanın son işlem gününde yakından izleniyor. Düğün ve nikahlar devam ederken 22 ayar bilezik, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan ilgi de eksilmiyor. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık merak konusu oluyor.

20 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.

Piyasalardan son dakika | Altın fiyatlarında şok hareketlilik! Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Ağustos

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.236,00
  • Satış: 3.304,00

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CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.235,00
  • Satış: 3.284,00

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Piyasalardan son dakika | Altın fiyatlarında şok hareketlilik! Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Ağustos

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 487,57
  • Satış: 487,69

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 794,00
  • Satış: 809,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Piyasalardan son dakika | Altın fiyatlarında şok hareketlilik! Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Ağustos

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.589,00
  • Satış: 1.617,00

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22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 440,97
  • Satış: 462,03

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Piyasalardan son dakika | Altın fiyatlarında şok hareketlilik! Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Ağustos

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.119,69
  • Satış: 3.181,17

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