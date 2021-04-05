Qua Granit halka arz ne zaman yapılacak, kaç lot verilecek? Qua Granit halka arz hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

Qua Granit halka arz talep toplama, borsa gündeminin takip edenler tarafından merak konusu oldu. Türkiye'nin en büyük granit üreticilerinden olan Qua Granit, halka arz oluyor. Bu noktada, Qua Granit halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve borsa kodu yoğun olarak araştırılıyor. İşlem emiri verecekler, #QUAGR.HE borsa kodu ile bunu gerçekleştirebilir.

QUA GRANIT HALKA ARZ NE ZAMAN BİTECEK?

5 Nisan 10.30'da başlayıp 6 Nisan Salı günü 13.00'a kadar taleplerin iletilmesi gerekmektedir. Qua Granit halka arz eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Peki, Qua Granit hisse fiyatı ne kadar ve kaç. lot verilecek? İşte, detaylar...