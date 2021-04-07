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Haberler Galeri Qua Granit halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir? Qua Granit halka arz bitti mi, kaç lot verildi?
Giriş Tarihi: 05.04.2021 22:22 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 16:46

sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir? Qua Granit halka arz bitti mi, kaç lot verildi?

tarihi, hisse fiyatı ve borsa kodu, yatırımcıların gündeminde yerini aldı. 5 Nisan itibarı ile başlayan Qua Granit halka arz talep süreci, 6 Nisan Salı günü saat 13.00'e kadar sürecek. Qua Granit halka arz sürecinde, #QUAGR.HE borsa kodu ile taleplerin iletilebileceği ifade edildi. Bu noktada, Qua Granit halka arz ne zaman bitecek, kaç lot verilecek ve hisse fiyatı ne kadar sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte, Qua Granit halka arz talep tarihi, lot sayısı, hisse fiyatı ve borsa kodu

Qua Granit halka arz bitti mi, kaç lot verildi? Qua Granit halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

talep toplama, borsa gündeminin takip edenler tarafından merak konusu oldu. Türkiye'nin en büyük granit üreticilerinden olan Qua Granit, halka arz oluyor. Bu noktada, Qua Granit halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve borsa kodu yoğun olarak araştırılıyor. İşlem emiri verecekler, #QUAGR.HE borsa kodu ile bunu gerçekleştirebilir.

QUA GRANIT HALKA ARZ NE ZAMAN BİTECEK?

5 Nisan 10.30'da başlayıp 6 Nisan Salı günü 13.00'a kadar taleplerin iletilmesi gerekmektedir. Qua Granit halka arz eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Peki, ne kadar ve kaç. lot verilecek? İşte, detaylar...

Qua Granit halka arz bitti mi, kaç lot verildi? Qua Granit halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

15.000.000 adet sermaye artırımı ve 9.000.000 adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24.000.000 adet payın halka arz edilecek olan şirkete yatırım yapmak isteyen binlerce vatandaş gelişmeleri yakından takip ediyor.

Son iki yılda cirosunu 2 kattan fazla artırarak 2020 sonu itibarıyla 702.7 milyon TL'ye, net karını ise 7.4 kat artışla 144.5 milyon liraya taşıyan Qua Granite'in halka arzı 5-6 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

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Qua Granit halka arz bitti mi, kaç lot verildi? Qua Granit halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

QUA GRANITE BORSA KODU VE HİSSE FİYATI!

Halka arz 16.46 TL fiyatla borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arza katılmak için QUAGR.HE işlem koduna alış emirleri iletilecek.

Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama yerine "borsada satış yöntemi" uygulanacak. Talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanacak. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılabilecek.

Qua Granit halka arz bitti mi, kaç lot verildi? Qua Granit halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

Borsa tarafından dağıtım işlemi 6 Nisan Salı günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılacak ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılacak.

İnfo Yatırım aracılığı ile 15 milyon adet sermaye artırımı ve 9 milyon adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24 milyon adet payın halka arz edileceği ihracın büyüklüğü 395.040.000 TL olacak. Halka arz sonrasında şirketin yüzde 20'si BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arz sonrası şirketin piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olacak. Bu veriler doğrultusunda Qua Granite son 3 yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak borsaya gelecek.

Qua Granit halka arz bitti mi, kaç lot verildi? Qua Granit halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?

"YENİ BAŞLAYACAK YATIRIMA DEĞİL SÜREN YATIRIMA ORTAK OLACAKLAR"

Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, halka arzda sermaye artırımı yoluyla elde edilecek yaklaşık 247 milyon TL'lik kaynağın önemli bir kısmının hali hazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacağını vurguladı. Halka arzın ardından şirketin bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı, kendisinin de 6 ay süreyle hisse satışı yapmayacağı taahhüdünde bulunduklarını da belirten Ercan, "Türkiye'nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla güçlü bir dağıtım kanalına sahibiz. Artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılı sonunda yıllık 22.5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattının yatırımına başladık.

Bu yatırımı 2021 ve 2022 yıllarında kademeli olarak tamamlamayı planlıyoruz. Yani yatırıma başlamak için halka arzı beklemedik. Halka arzda yatırımcıları yatırımımıza ortak olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.(Kaynak NTV)

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