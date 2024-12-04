Rekabet soruşturmalarına yapay zeka desteği

TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK SEKTÖR İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR
Enflasyonun kasımda aylık yüzde 2,24, yıllık yüzde 47,09 olarak açıklandığını anımsatan Küle, tüketici fiyatlarında aylık bazda en yüksek artışın yüzde 5,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleştiğini söyledi.
Küle, enflasyonda yıllık bazda ise en yüksek artışın eğitim, konut, lokanta ve oteller gibi hizmet sektörlerinde görüldüğüne dikkati çekti.
Rekabet Kurulu olarak özellikle dar gelirli vatandaşlar için önem arz eden temel ihtiyaç ürünlerine yönelik sektörlerde inceleme yürüttüklerini vurgulayan Küle, Kurulun 2015'ten 10 Eylül 2024'e kadar gıda, tarım, ormancılık, balıkçılık ve hayvancılık sektörlerinde 100'den fazla rekabet ihlali incelemesi gerçekleştirdiği bilgisini verdi.