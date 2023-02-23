Rekor karlar elde eden dev şirketler Türkiye yaralarını sararken ne yapıyor?

Keza Sabancı Holding'in şirketleri... Dün Akbank'ın karının yüzde 1'i bile olmayan bir yardım yaptığını belirtmiştim. Bugün Teknosa'ya baktım. Onların da 2022 karındaki artış yüzde 300'lerde. Şirketin karı 2021'e göre beşe katlamış. Bölgeye yaptıkları yardımlara bakıyorsunuz, o karların yanında hiçbir şey...

