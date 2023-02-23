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Haberler Galeri Rekor karlar elde eden dev şirketler Türkiye yaralarını sararken ne yapıyor?
Giriş Tarihi: 23.02.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 08:10

Rekor karlar elde eden dev şirketler Türkiye yaralarını sararken ne yapıyor?

Dün dev holdinglerin deprem bölgesine yardımda geride durduğunu ve cüzi rakamlarda kaldığını yazan Dilek Güngör bugün de rakamlarla bu holdinglerin şirketlerini kaleme aldı. Yüksek karlılıklarına rağmen deprem yaralarının sarılmasında öncü olmaktan çok uzakta kalan dev şirketlerin katlanarak artan karlılıklarına rağmen ne durumda olduğunu gözler önüne seren Dilek Güngör "Hadi deprem bölgesine doğru dürüst yardım yapmadınız. Bari illerde yapılacak 250 bin konutun inşaatına adam akıllı katkıda bulunun" çağrısı yaptı

Dilek GÜNGÖR
Rekor karlar elde eden dev şirketler Türkiye yaralarını sararken ne yapıyor?

Dün holdingleri yazdım, epey arayan- soran oldu. 'Şirketlere de bak' diyen çok...
Doğru ya, bu holdinglerin bir de dev şirketleri var.
Onların durumu ne?

Rekor karlar elde eden dev şirketler Türkiye yaralarını sararken ne yapıyor?

Mesela Koç Holding'in şirketi Tüpraş... Karı geçen yıl 41 milyarı geçti. 2021'e göre artış yüzde 1.074. Bırakın, nakdi yardımı depremden sonra bölgeye günlerce akaryakıt gitmedi. Hatta Opet akaryakıt istasyonlarına ilk günlerde kilidi bastı. Sonra Ford Otosan, Arçelik, Tofaş, Türk Traktör, ... Ford Otosan'ın karı geçen yıl yüzde 111.5, Tofaş'ın 161, Aygaz'ın 606, Türk Traktör'ün 124.7, Arçelik'in yüzde 41, Otokar'ın yüzde 18.9 artmış.

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Rekor karlar elde eden dev şirketler Türkiye yaralarını sararken ne yapıyor?

Tamam hepsi bölgeye çadır, gıda, hijyenik malzeme, jeneratör gönderdiler. Ama milyarlık karlarının yanında bu yardımlar o kadar cılız ki...

Rekor karlar elde eden dev şirketler Türkiye yaralarını sararken ne yapıyor?

Keza Sabancı Holding'in şirketleri... Dün Akbank'ın karının yüzde 1'i bile olmayan bir yardım yaptığını belirtmiştim. Bugün Teknosa'ya baktım. Onların da 2022 karındaki artış yüzde 300'lerde. Şirketin karı 2021'e göre beşe katlamış. Bölgeye yaptıkları yardımlara bakıyorsunuz, o karların yanında hiçbir şey...

Rekor karlar elde eden dev şirketler Türkiye yaralarını sararken ne yapıyor?

Sonra Oyak Grubu... Bir şirketi var ki, herhalde Türkiye'de duymayan yoktur. Hektaş'tan bahsediyorum. 2021'de 319 milyon lira olan karı 802 milyona çıktı, yüzde 151 artış oldu. Oyak Holding'in koca koca şirketlerinin yardım kampanyasına adına rastlayan var mı, bilmiyorum. Herkes "Ülker'i niye yazmıyorsun" diyor.

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