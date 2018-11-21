Resmen fışkırdı! Tam 500 ton

Limana gelen tırlara yüklenen hamsiler başta metropol kentler olmak üzere Türkiye'nin dört bir bölgesine dağıtılmak üzere yola çıktı. Balıkçı teknesi kaptanı Köksal Akkan, "Palamut balığı sezonunu açtık. Bu zamana kadar devam ettik. Sakarya'dan beri hamsi avlıyoruz. Sakarya'dan buraya kadar devam ettik. Bir gün daha buradayız. Hamsi poyraza doğru devam ediyor. Biz yaklaşık 500 kasa balık avladık. Yaklaşık 25 tekne var. Hepsi balık aldı. Tabi bunu balık olarak hesaplamayalım bunun mazot ve ekip giderleri de var" diye konuştu.