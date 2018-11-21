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Resmen fışkırdı! Tam 500 ton

Giriş Tarihi: 21.11.2018 08:13 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 08:23
Resmen fışkırdı! Tam 500 ton

Karadeniz'de palamut bereketinin ardından bereketi yaşanıyor. açıklarında avlanan balıkçılar yaklaşık 500 ton hamsi avladı. Karadeniz'den adeta hamsi fışkırdı.

Resmen fışkırdı! Tam 500 ton

Karadeniz'in bazı illerinden yola çıkan balıkçı tekneleri açıklarında avladı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan palamut bereketinin ardından bu kez de hamsi bolluğu yaşandı. Kilimli ilçesindeki limana gelen yaklaşık 30 balıkçı teknesi 500 tona yakın hamsi avladı.

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Resmen fışkırdı! Tam 500 ton

Limana gelen tırlara yüklenen hamsiler başta metropol kentler olmak üzere Türkiye'nin dört bir bölgesine dağıtılmak üzere yola çıktı. Balıkçı teknesi kaptanı Köksal Akkan, "Palamut balığı sezonunu açtık. Bu zamana kadar devam ettik. Sakarya'dan beri avlıyoruz. Sakarya'dan buraya kadar devam ettik. Bir gün daha buradayız. Hamsi poyraza doğru devam ediyor. Biz yaklaşık 500 kasa balık avladık. Yaklaşık 25 tekne var. Hepsi balık aldı. Tabi bunu balık olarak hesaplamayalım bunun mazot ve ekip giderleri de var" diye konuştu.

Resmen fışkırdı! Tam 500 ton

Ordu'dan 'a gelen balıkçı teknesi kaptanı ise "Bu akşam bin kasaya yakın avladık. Herkeste bin bin beşyüz kasa hamsi var. Kilimli'deyiz. Fatsa'dan yola çıktık. Bu sene palamut boldu" diye konuştu.

Resmen fışkırdı! Tam 500 ton
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Resmen fışkırdı! Tam 500 ton
Resmen fışkırdı! Tam 500 ton
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