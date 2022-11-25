Rüzgardan elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru ve Berat Albayrak’ın dönüşümü başlatan hamlesi

"Türkiye, tıpkı güneşte olduğu gibi bugün rüzgâr ihalesinde de çok önemli noktadır bu.

Yüzde 65 yerlilikle ve 10 yıl asgari Ar-Ge yatırım şartıyla artık yaklaşık bir rüzgâr türbinindeki 8 bin küsur endüstriyel parçanın kırılımları ile birlikte yüzde 65'inin Türkiye'de üretilmesiyle, tedarikçisinden yan sanayicisine ve endüstrisine kadar çok büyük bir teknoloji üretim üssü olma noktasında adım atılmıştır."