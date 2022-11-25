Giriş Tarihi: 25.11.2022 08:05
Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
08:42
Rüzgardan elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru ve Berat Albayrak'ın dönüşümü başlatan hamlesi
SABAH yazarı Mevlüt Tezel Türkiye'nin yenilenebilir enerjide attığı adımlarla gelen tarihi rekorları ve bu başarının arkasındaki serüveni kaleme aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Berat Albayrak'ın dönüşümü başlatan hamle ve sözlerini aktaran Tezel "Demek ki, yerli üretime inanırsanız, cesur adımlar atarsanız ve altyapıya yatırım yaparsanız sonunda kazanan ülkemiz oluyor" dedi. İşte Mevlüt Tezel'in yazısından öne çıkanlar...