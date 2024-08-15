Giriş Tarihi: 15.08.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
15:06
Sahte ilanlara geçit yok! Konut piyasasında yeni dönem! İşte 10 soruda "Doğrulanmış İlan" düzenlemesi...
Ticaret Bakanlığının emlak sektöründe uygulayacağı "doğrulanmış ilan" düzenlemesiyle, tüketiciyi yanıltan sahte emlak ilanlarının önüne geçilecek. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek, emlakçılar da aldıkları yetkiyle emlak portallarına ilan girebilecek. Peki doğrulanmış ilan uygulaması nedir? İşte merak edilenler...