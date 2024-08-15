Sahte ilanlara geçit yok! Konut piyasasında yeni dönem! İşte 10 soruda "Doğrulanmış İlan" düzenlemesi...

SORU 2: DOĞRULANMIŞ İLAN DÜZENLEMESİNE NE ZAMAN GEÇİLECEK VE DENETİMİ KİM TARAFINDAN YAPILACAK?

İlan platformlarınca, yetki doğrulama uygulamasına ilişkin teknik çalışmalar 15 Eylül'e kadar tamamlanacak ve sistem, bu tarihten itibaren devreye alınacak. Uygulama, 1 Ocak 2025'ten itibaren tamamen başlayacak ve bu tarihten sonra yetki doğrulaması yapılmadan emlak portalları üzerinden ilan verilemeyecek. Söz konusu düzenlemenin denetimi de Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilecek.