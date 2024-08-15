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Giriş Tarihi: 15.08.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:06

Sahte ilanlara geçit yok! Konut piyasasında yeni dönem! İşte 10 soruda "Doğrulanmış İlan" düzenlemesi...

Ticaret Bakanlığının emlak sektöründe uygulayacağı "doğrulanmış ilan" düzenlemesiyle, tüketiciyi yanıltan sahte emlak ilanlarının önüne geçilecek. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek, emlakçılar da aldıkları yetkiyle emlak portallarına ilan girebilecek. Peki doğrulanmış ilan uygulaması nedir? İşte merak edilenler...

Sahte ilanlara geçit yok! Konut piyasasında yeni dönem! İşte 10 soruda Doğrulanmış İlan düzenlemesi...

Ticaret Bakanlığı emlak sektörüne yönelik uygulayacağı yeni düzenleme "doğrulanmış ilan" ile tüketicileri yanıltan sahte ilanlara geçit vermeyecek.

Sahte ilanlara geçit yok! Konut piyasasında yeni dönem! İşte 10 soruda Doğrulanmış İlan düzenlemesi...

İŞTE DOĞRULANMIŞ İLAN UYGULAMASI VE BU UYGULAMANIN GETİRECEĞİ YENİLİKLER:

SORU 1: DOĞRULANMIŞ İLAN NEDİR, HANGİ AMAÇLA UYGULANACAK?

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek, emlakçılar da aldıkları yetkiyle emlak portallarına ilan girebilecek. Söz konusu ilanlar "doğrulanmış ilan" olarak yayımlanacak. Yeni uygulamada, sitelere gayrimenkul ilanı verilmesi süreci resmiyete dökülecek. Düzenleme, tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak. Ayrıca, yetki belgesi olmayan emlakçıların ilan vermeleri engellenerek, kayıt dışı emlakçılıkla da mücadele edilecek.

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Sahte ilanlara geçit yok! Konut piyasasında yeni dönem! İşte 10 soruda Doğrulanmış İlan düzenlemesi...

SORU 2: DOĞRULANMIŞ İLAN DÜZENLEMESİNE NE ZAMAN GEÇİLECEK VE DENETİMİ KİM TARAFINDAN YAPILACAK?

İlan platformlarınca, yetki doğrulama uygulamasına ilişkin teknik çalışmalar 15 Eylül'e kadar tamamlanacak ve sistem, bu tarihten itibaren devreye alınacak. Uygulama, 1 Ocak 2025'ten itibaren tamamen başlayacak ve bu tarihten sonra yetki doğrulaması yapılmadan emlak portalları üzerinden ilan verilemeyecek. Söz konusu düzenlemenin denetimi de Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

Sahte ilanlara geçit yok! Konut piyasasında yeni dönem! İşte 10 soruda Doğrulanmış İlan düzenlemesi...

SORU 3: EMLAKÇILARIN DÜZENLEMEYE UYUM SÜRECİNDE NELER YAPMALARI GEREKİYOR?

Emlak işletmelerinin, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) yetki doğrulamasının devreye alınması sonrasında ilan verirken sorun yaşamamaları ve idari yaptırıma maruz kalmamaları için yetki belgesi alması gerekecek.

Sahte ilanlara geçit yok! Konut piyasasında yeni dönem! İşte 10 soruda Doğrulanmış İlan düzenlemesi...

SORU 4: EİDS VE EMLAK YETKİ BELGESİ NEDİR?

EİDS, elektronik platformlarda ilan yoluyla taşınmaz pazarlayan kişinin kimlik bilgileri ile ilana konu taşınmazı pazarlama yetkisinin olup olmadığının doğrulanabildiği sistemdir. Emlak yetki belgesi ise kişilerin taşınmaz ticareti yapabilmesine resmi olarak olanak sağlayan, ticaret il müdürlüklerince verilen evraktır. Söz konusu belge, kişilerin emlak ofisi açmaya dair mesleki yeterliliğe sahip olduklarının kanıtı niteliğindedir.

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